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18:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Две тысячи человек будут обеспечивать безопасность 1 сентября в Иркутской области

Две тысячи сотрудников полиции, охранных предприятий и казаков будут обеспечивать безопасность в образовательных учреждениях Прибайкалья 1 сентября.

Источник: Вести Иркутск

Кроме того, в готовности выехать на любые ЧС и происшествия будут находиться более двух тысяч сотрудников МЧС и сотни единиц техники. Как сообщает агентство «БайкалИнфо», сегодня в регионе почти две тысячи образовательных учреждений — школы, колледжи, университеты. И в день знаний в каждом намечены праздничные мероприятия. Также согласно областному закону 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя.

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