Две тысячи человек будут обеспечивать безопасность 1 сентября в Иркутской области

Кроме того, в готовности выехать на любые ЧС и происшествия будут находиться более двух тысяч сотрудников МЧС и сотни единиц техники. Как сообщает агентство «БайкалИнфо», сегодня в регионе почти две тысячи образовательных учреждений — школы, колледжи, университеты. И в день знаний в каждом намечены праздничные мероприятия. Также согласно областному закону 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя.