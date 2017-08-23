Теодор Курентзис поддержал Кирилла Серебренникова

«Интеллигентного человека, не оказывающего сопротивления, хватают и уводят в тюрьму люди в масках, как преступника. Такое грубое обращение и предвзятое отношение к художнику недопустимо. Это дискредитирует саму систему правосудия в нашей стране. Если так будет продолжаться, режиссеры будут бояться делать свою работу, которая требует свободы высказывания и поиска нового языка. А если государственная система лишится доверия, мы пропали», — говорится в обращении Теодора Курентзиса, размешенном на сайте оперного театра.



Следственный комитет обвиняет Кирилла Серебренникова в хищении 68 млн руб., выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа». Режиссер свою вину отрицает и утверждает, что отвечал за художественную часть проекта, не имея никакого отношения к его финансированию. Сегодня суд определил господина Серебренникова под домашний арест до 19 октября.