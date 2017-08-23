Как власти Молдовы хотят помочь возвращающимся на родину гражданам

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду утвердило план действий на 2017−2020 годы по реинтеграции граждан республики, вернувшихся в страну из-за границы.

Документ на целен на развитие программ и услуг, предназначенных для граждан Республики Молдова, которые вернулись из-за рубежа, путем предоставления необходимой помощи для реинтеграции. Среди прочего значится упрощение и совершенствование процедуры интеграции (реинтеграции) детей в школы, программ для молодежи и пожилых людей, а также трудоустройства.