Как власти Молдовы хотят помочь возвращающимся на родину гражданам
Власти Молдовы намерены помочь гражданам республики, которые решили вернуться в страну: что решило предпринять правительство.
Власти Молдовы намерены помочь гражданам республики, которые решили вернуться в страну: что решило предпринять правительство.
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду утвердило план действий на 2017−2020 годы по реинтеграции граждан республики, вернувшихся в страну
Документ на целен на развитие программ и услуг, предназначенных для граждан Республики Молдова, которые вернулись
По решению правительства для этих целей создан Межминистерский комитет в области диаспоры, миграции и развития и утвержден механизм координации государственных политик в этой области. Комитет будет нести ответственность за разработку стратегического видения в области диаспоры и миграции на среднесрочный и долгосрочный период, утверждать стратегии и планы по развитию, обеспечивать реализацию действий в рамках программ национального развития правительства.