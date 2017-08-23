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18:01 (мск), источник: РИА Крым

Первый понедельник сентября в Крыму будет выходным днем

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Понедельник, 4 сентября, в Крыму объявлен выходным днем в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам, сообщили в пресс-службе Госкомнаца РК.

Источник: РИА "Новости"

В марте глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о нерабочих праздничных днях, согласно которому, 4 сентября будет выходным днем.

В Госкомнаце подчеркнули, что после воссоединения Крыма с Россией главные религиозные праздники являются официально выходными днями для всех крымчан, не зависимо от их национальности.

«В настоящее время все национальные и религиозные праздники в Крыму не разделяют, а объединяют крымчан, пропагандируя взаимоуважение и внимательность к конфессиям Республики»
Заур Смирнов
глава Госкомнаца

Он добавил, что по случаю праздника в городах и районах полуострова пройдут торжественные мероприятия.

Курбан-Байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ораза-байрам. По традиции в этот день всех, и в первую очередь бедных, угощают едой. В следующие после праздника дни верующие ходят в гости к родственникам и друзьям.

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