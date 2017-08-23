Первый понедельник сентября в Крыму будет выходным днем
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Понедельник, 4 сентября, в Крыму объявлен выходным днем в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников —
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Понедельник, 4 сентября, в Крыму объявлен выходным днем в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников —
В марте глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о нерабочих праздничных днях, согласно которому, 4 сентября будет выходным днем.
В Госкомнаце подчеркнули, что после воссоединения Крыма с Россией главные религиозные праздники являются официально выходными днями для всех крымчан, не зависимо от их национальности.
«В настоящее время все национальные и религиозные праздники в Крыму не разделяют, а объединяют крымчан, пропагандируя взаимоуважение и внимательность к конфессиям Республики»
Он добавил, что по случаю праздника в городах и районах полуострова пройдут торжественные мероприятия.