Первый понедельник сентября в Крыму будет выходным днем

Источник: РИА "Новости"

В марте глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о нерабочих праздничных днях, согласно которому, 4 сентября будет выходным днем.

В Госкомнаце подчеркнули, что после воссоединения Крыма с Россией главные религиозные праздники являются официально выходными днями для всех крымчан, не зависимо от их национальности.

«В настоящее время все национальные и религиозные праздники в Крыму не разделяют, а объединяют крымчан, пропагандируя взаимоуважение и внимательность к конфессиям Республики» Заур Смирнов глава Госкомнаца

Он добавил, что по случаю праздника в городах и районах полуострова пройдут торжественные мероприятия.