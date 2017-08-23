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18:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области — очередная смена главных врачей больниц

В администрации Волгоградской области оглашены новые кадровые решения в области здравоохранения региона, сообщает ВДТВ.

В пресс-службе администрации отмечают, что во Фроловской ЦРБ кресло главного врача занял Вячеслав Буянов, ранее работавший заведующим филиалом скорой помощи в Михайловке.

В Ленинской ЦРБ главным врачом стал Дмитрий Крайнов, бывший до этого заместителем главного. Жирновскую ЦРБ возглавил Юрий Сергеев, работающий в больнице с 1999 года.

Бессрочно продлены контракты главврачей скорой помощи Роману Морозову и главврачу Камышинской детской городской больницы Александру Орлову.

Напомним, окончательное добро в кадровых решениях в сфере медицины принадлежит экспертному совету по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения. В минувшем году состоялось 10 заседаний, назначено 17 главных врачей, а всего за время работы экспертного совета — более 40 главврачей.

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