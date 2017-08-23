В Волгоградской области — очередная смена главных врачей больниц
В администрации Волгоградской области оглашены новые кадровые решения в области здравоохранения региона, сообщает ВДТВ.
В администрации Волгоградской области оглашены новые кадровые решения в области здравоохранения региона, сообщает ВДТВ.
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В Ленинской ЦРБ главным врачом стал Дмитрий Крайнов, бывший до этого заместителем главного. Жирновскую ЦРБ возглавил Юрий Сергеев, работающий в больнице с 1999 года.
Бессрочно продлены контракты главврачей скорой помощи Роману Морозову и главврачу Камышинской детской городской больницы Александру Орлову.
Напомним, окончательное добро в кадровых решениях в сфере медицины принадлежит экспертному совету по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения. В минувшем году состоялось 10 заседаний, назначено 17 главных врачей, а всего за время работы экспертного совета — более 40 главврачей.