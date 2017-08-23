В Воронеже появилось ещё несколько десятков домовых указателей с подсветкой

Источник: Вести - Воронеж

Номера домов и названия улиц теперь можно увидеть вечером даже в самых тёмных уголках центра города — в Воронеже дополнительно установили ещё 40 домовых указателей с подсветкой. Появились они в Ленинском районе у площади Ленина, а также на улицах Плехановской и Кирова.

Всего в городе уже установлено почти четверть тысячи светящихся табличек — в основном в Центральном районе. Говорят, в будущем ими оснастят и остальные улицы города. Больше половины указателей уже подключены к сетям — часть из них включается автоматически, когда темнеет — срабатывают датчики освещенности.

А вот остальные подключены к магазинам, банкам и другим организациям — там их вместе с собственной вывеской включают сотрудники, поэтому некоторые таблички включёнными остаются весь день.

Кстати, плату за такой видный в ночи указатель эти компании взяли на себя. Однако в ряде случаев за нововведение заплатят жители домов — правда, надбавка в квитанциях, уверяют, будет незначительна. В среднем меньше рубля в месяц с квартиры.

Сергей Мелешко, заместитель директора подрядной организации: