Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
10Муссонные наводнения в Южной Азии
18:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже появилось ещё несколько десятков домовых указателей с подсветкой

Всего в городе уже установлено около 250 таких конструкций.

Источник: Вести - Воронеж

Номера домов и названия улиц теперь можно увидеть вечером даже в самых тёмных уголках центра города — в Воронеже дополнительно установили ещё 40 домовых указателей с подсветкой. Появились они в Ленинском районе у площади Ленина, а также на улицах Плехановской и Кирова.

Всего в городе уже установлено почти четверть тысячи светящихся табличек — в основном в Центральном районе. Говорят, в будущем ими оснастят и остальные улицы города. Больше половины указателей уже подключены к сетям — часть из них включается автоматически, когда темнеет — срабатывают датчики освещенности.

А вот остальные подключены к магазинам, банкам и другим организациям — там их вместе с собственной вывеской включают сотрудники, поэтому некоторые таблички включёнными остаются весь день.

Кстати, плату за такой видный в ночи указатель эти компании взяли на себя. Однако в ряде случаев за нововведение заплатят жители домов — правда, надбавка в квитанциях, уверяют, будет незначительна. В среднем меньше рубля в месяц с квартиры.

Сергей Мелешко, заместитель директора подрядной организации:

«Здесь применены современные технологии, а это именно светодиоды, светодиодные модули. При такой насыщенности светом, она потребляет всего 24 ВТ. Это примерно, если посчитать в месяц 50 рублей, при условии, что она будет гореть 12 часов в сутки».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер знаменитый российский актер, звезда "Улицы разбитых фонарей"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь