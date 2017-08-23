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18:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пробные топки начнутся в Нижегородской области с 15 сентября

Более 30 тысяч домов области получили паспорта готовности к зиме. Выездное совещание по подготовке к отопительному периоду прошло в Сеченовском районе.

«О подготовке тепловых сетей к зиме в полном объеме отчитались администрации Вадского, Воскресенского, Гагинского и Починковского районов. Кроме того, министерство энергетики и ЖКХ регистрирует на эту дату наибольший процент подготовки котельных — более 95% — в Выксунском и Первомайском районах», — заявил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислав Шульгин по итогам выездной инспекции с участием представителей муниципальных образований и ресурсоснабжающих предприятий Нижегородской области.

Как сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул, количество паспортов готовности многоквартирных домов, подписанных представителями ГЖИ, составляет 69,5% от общего количества многоквартирных домов.

«Мы отмечаем более высокий темп подготовки жилого фонда к отопительному периоду. Так за аналогичный период прошлого года количество паспортов готовности многоквартирных домов было ниже и составляло 62%. Но нам больше важно реальное состояние домов, поэтому число выездных проверочных мероприятий увеличено, а особое внимание уделено тем домам, по которым в прошлом отопительном периоде поступали жалобы нижегородцев», — отметил Игорь Сербул.

Работы по подготовке к зиме идут по графику. С 15 сентября муниципалитеты будут проводить пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

О готовности к осенне-зимнему периоду также отчитались ресурсоснабжающие организации. В частности, генеральный директор Нижегородской областной коммунальной компании Александр Попов отметил, что на сегодняшний день готовность объектов компании в семи районах Нижегородской области (Балахнинском, Богородском, Ветлужском, Володарском, Семеновском, Сеченовском и Шахунском) «превысила 90% и идет с опережением графиков».

«Был проведен капитальный и текущей ремонт котлов, заменено насосное оборудование котельных, произведена чистка котлов и газоходов, а также переложены аварийные участки тепловых и водопроводных сетей. Ремонтная программа в рамках подготовки к ОЗП составила 25 миллионов рублей. По итогам прошлого года нам удалось добиться снижения аварийности на источниках теплоснабжения на 30% благодаря проведенной модернизации и реконструкции старых систем тепло- водоснабжения и водоотведения, в том числе, с использованием инновационных методик и технологий», — сообщил генеральный директор АО «НОКК» Александр Попов.

«Работы по подготовке к зиме идут в графике. Начиная с 15 сентября текущего года, муниципалитеты на всей территории региона будут проводить пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы», — сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислав Шульгин.

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