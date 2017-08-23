Часть Петроградского района осталась без света
Электричества нет на ул. Льва Толстого с 11 часов утра.
Электричества нет на ул. Льва Толстого с 11 часов утра.
Часть жилых домов на улице Льва Толстого в Петербурге с утра осталась без света, информирует администрация Петроградского района.
По словам чиновников, причина отключения — плановые работы. О них жителей заранее предупреждали.
Проверки проводит
Первый государственный университет имени Павлова и несколько медицинских клиник, расположенных на улице Толстого, под отключения не попали.