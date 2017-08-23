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18:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Часть Петроградского района осталась без света

Электричества нет на ул. Льва Толстого с 11 часов утра.

Часть жилых домов на улице Льва Толстого в Петербурге с утра осталась без света, информирует администрация Петроградского района.

По словам чиновников, причина отключения — плановые работы. О них жителей заранее предупреждали.

Проверки проводит Северо-Западная энергетическая управляющая компания с 11−00.

Свет должен был появиться в 17−00.

Первый государственный университет имени Павлова и несколько медицинских клиник, расположенных на улице Толстого, под отключения не попали.

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