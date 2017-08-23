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18:19 (мск), источник: Sputnik.by

Каждый десятый белорус одевается за границей

На рынках до сих пор покупают одежду более половины жителей республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Десять процентов белорусов покупают одежду за границей, свидетельствуют данные исследования Международное агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ).

Компания опросила тысячу белорусов, чтобы провести исследование о том, где предпочитают одеваться граждане.

Согласно данным исследования, 55,6% белорусов до сих пор покупают одежду на рынках. Четыре года назад этот уровень был выше на треть.

На втором месте по популярности — торговые центры, где одежду себе регулярно покупают 37% жителей страны. В универмаги ходят 23% белорусов, а в бутиках — около 2,5% всех граждан.

Каждый десятый белорус покупает одежду за границей — этот показатель выше, чем количество тех, кто закупается в магазинах секонд-хенд. Примечательно, что минчане чаще остальных белорусов закупаются за границей, но в секонд-хенды ходят так же регулярно.

«Ключевыми факторами выбора места для покупки одежды являются уровень цен и представленный ассортимент», — заключили в МАСМИ.

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