Каждый десятый белорус одевается за границей
На рынках до сих пор покупают одежду более половины жителей республики.
На рынках до сих пор покупают одежду более половины жителей республики.
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Десять процентов белорусов покупают одежду за границей, свидетельствуют данные исследования Международное агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ).
Компания опросила тысячу белорусов, чтобы провести исследование о том, где предпочитают одеваться граждане.
Согласно данным исследования, 55,6% белорусов до сих пор покупают одежду на рынках. Четыре года назад этот уровень был выше на треть.
На втором месте по популярности — торговые центры, где одежду себе регулярно покупают 37% жителей страны. В универмаги ходят 23% белорусов, а в бутиках — около 2,5% всех граждан.
Каждый десятый белорус покупает одежду за границей — этот показатель выше, чем количество тех, кто закупается в магазинах
«Ключевыми факторами выбора места для покупки одежды являются уровень цен и представленный ассортимент», — заключили в МАСМИ.