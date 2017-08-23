В четверг часть Симферополя останется без воды и света

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе в четверг будет проведен плановый ремонт коммуникационных сетей, в связи с чем на некоторых улицах не будет света и воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.