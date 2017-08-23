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18:35 (мск), источник: РИА Крым

В четверг часть Симферополя останется без воды и света

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе в четверг будет проведен плановый ремонт коммуникационных сетей, в связи с чем на некоторых улицах не будет света и воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Так, с 8:30 до 17:00 сотрудники «Крымэнерго» будут проводить плановые работы на линиях трансформаторной подстанции № 46. Во время ремонта без электроснабжения останутся жители переулка Киевский, улиц Машинистов, Мраморная, Строителей, Запорожская, Широкая и Леси Украинки.

Кроме того, из-за ремонта на сетях водоснабжения с 9:00 до 17:00 не будет воды у жителей улиц Декабристов (от ул. Толстого до бул. Франко), Георгия Морозова, Шполянской (от ул. Декабристов до ул. Дзержинского).

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