В четверг часть Симферополя останется без воды и света
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе в четверг будет проведен плановый ремонт коммуникационных сетей, в связи с чем на некоторых улицах не будет света и воды. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе в четверг будет проведен плановый ремонт коммуникационных сетей, в связи с чем на некоторых улицах не будет света и воды. Об этом сообщает
Так, с 8:30 до 17:00 сотрудники «Крымэнерго» будут проводить плановые работы на линиях трансформаторной подстанции № 46. Во время ремонта без электроснабжения останутся жители переулка Киевский, улиц Машинистов, Мраморная, Строителей, Запорожская, Широкая и Леси Украинки.
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