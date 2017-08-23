Минобразования: цифры приема в вузы будут и дальше снижаться

«Когда мы говорим о цифрах приема в вузы, мы должны помнить о потребности в специалистах того или иного профиля через 4−5 лет, когда те, кто набран, отучатся и выпустятся. Здесь у нас есть отдельная система прогнозирования, в которую вносят данные заказчики кадров. Анализируя эти данные, опираясь на прогнозные расчеты, взаимодействуя с Минтруда и Минэкономики, и определяются цифры приема. Вполне вероятно, что с учетом ситуации в экономике и системе высшего образования будет происходить дальнейшее снижение цифр приема в вузы, в частности по отдельным специальностям», — пояснил представитель Минобразования.