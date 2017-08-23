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18:47 (мск), источник: БЕЛТА

Минобразования: цифры приема в вузы будут и дальше снижаться

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифры приема в высшие учебные заведения Беларуси будут и дальше снижаться. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович во время Республиканского педагогического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Касперович отметил, что сокращение бюджетных и платных мест проводилось уже в этом году — цифры приема меньше, чем в прошлом.

«Когда мы говорим о цифрах приема в вузы, мы должны помнить о потребности в специалистах того или иного профиля через 4−5 лет, когда те, кто набран, отучатся и выпустятся. Здесь у нас есть отдельная система прогнозирования, в которую вносят данные заказчики кадров. Анализируя эти данные, опираясь на прогнозные расчеты, взаимодействуя с Минтруда и Минэкономики, и определяются цифры приема. Вполне вероятно, что с учетом ситуации в экономике и системе высшего образования будет происходить дальнейшее снижение цифр приема в вузы, в частности по отдельным специальностям», — пояснил представитель Минобразования.

Сергей Касперович обратил внимание, что в результате сокращения мест в вузах в этом году наблюдается здоровая ситуация с конкурсами на многие специальности, плюс к этому практически полностью отсутствует недобор.

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