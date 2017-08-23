Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
10Муссонные наводнения в Южной Азии
18:42 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона с юга

Погодные условия на территории Беларуси начал определять южный циклон, который уже принес в восточные районы страны сильные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Ежедневник.by

Как сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, далее циклон будет смещаться вдоль восточных границ Беларуси. В ближайшие сутки он продолжит оказывать влияние на погоду в стране, смещаясь с Брянской на Смоленскую область. Ожидается дождливая и ветреная погода. В связи с этим действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)!

Так 24 августа (четверг) в Минской, Могилевской, в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди, а в ночные часы местами по Витебской области явления могут достигнуть опасных критериев (очень сильные дожди). Во многих районах страны — усиление ветра порывами до 15−22 м/с.

По Минску дождь, временами сильный дождь (вероятность более 90%), а количество осадков ожидается до 50 литров на 1 кв.м. Ветер западный с порывами до 17−22 м/с.

В Брестской и Гродненской областях дожди ожидаются не такими интенсивными и затяжными, но будет ветрено с порывами до 22 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, максимальная днем +12 +18°С, по юго-западу +19 +21°С.

Начиная с пятницы циклон потеряет свою активность, в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, температура начнёт повышаться, установится умеренно-теплая погода, а дожди станут менее продолжительными и интенсивными.

В пятницу ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах республики, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная +6 +12°С, максимальная днем +17 +24°С, по югу до +26°С.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вторичный рынок столичных квартир просел сразу на 15 процентов в июле
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь