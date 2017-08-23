В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона с юга

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, далее циклон будет смещаться вдоль восточных границ Беларуси. В ближайшие сутки он продолжит оказывать влияние на погоду в стране, смещаясь с Брянской на Смоленскую область. Ожидается дождливая и ветреная погода. В связи с этим действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)!

Так 24 августа (четверг) в Минской, Могилевской, в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди, а в ночные часы местами по Витебской области явления могут достигнуть опасных критериев (очень сильные дожди). Во многих районах страны — усиление ветра порывами до 15−22 м/с.

По Минску дождь, временами сильный дождь (вероятность более 90%), а количество осадков ожидается до 50 литров на 1 кв.м. Ветер западный с порывами до 17−22 м/с.

В Брестской и Гродненской областях дожди ожидаются не такими интенсивными и затяжными, но будет ветрено с порывами до 22 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, максимальная днем +12 +18°С, по юго-западу +19 +21°С.

Начиная с пятницы циклон потеряет свою активность, в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, температура начнёт повышаться, установится умеренно-теплая погода, а дожди станут менее продолжительными и интенсивными.