Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется 27 сентября 2017 года в рамках Всемирного дня туризма
Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется 27 сентября 2017 года в рамках Всемирного дня туризма.
Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется 27 сентября 2017 года в рамках Всемирного дня туризма.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в нижегородском
Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется на 27 сентября 2017 года и будет приурочено к Всемирному дню туризма. Согласно информации, список участников мероприятия пока уточняется.
Ранее сообщалось, что разрешение на ввод здания гостиницы в эксплуатацию выдано администрацией города Нижнего Новгорода ещё в декабре 2016 года.
Техническое открытие планировалось в конце мая — начале июня, а полноценная работа отеля — в