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09:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется 27 сентября 2017 года в рамках Всемирного дня туризма

Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется 27 сентября 2017 года в рамках Всемирного дня туризма.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в нижегородском туристско-информационном центре, в настоящее время в гостинице «Marriott» на Театральной площади проводятся клининг номерного фонда и общественных зон и подготовка её к операционной деятельности.

Открытие гостиницы «Marriott» на Театральной площади планируется на 27 сентября 2017 года и будет приурочено к Всемирному дню туризма. Согласно информации, список участников мероприятия пока уточняется.

Ранее сообщалось, что разрешение на ввод здания гостиницы в эксплуатацию выдано администрацией города Нижнего Новгорода ещё в декабре 2016 года.

Техническое открытие планировалось в конце мая — начале июня, а полноценная работа отеля — в августе-сентябре 2017 года.

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