Посетители ЭКСПО потратили на еду 132 млн тенге

Источник: Informburo.kz

Гости ЭКСПО-2017 в Астане оставили в пунктах общепита 132 млн тенге, сообщает телеканал «Хабар 24».

Владельцы ресторанов и столовых признаются, что такого потока клиентов они не ожидали. По данным нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017», посетители выставки потратили почти 132 млн тенге на еду.

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«Основная задача была — где-то около пяти тысяч человек мы должны были кормить в день. На сегодняшний день мы кормим уже восемь тысяч человек. Гостей, на самом деле, очень много на выставке. По ощущениям кажется, что самый “крупный” месяц по посещаемости — это всё-таки был июль. Казалось бы, август должен быть слабее, но август… люди будто забыли сходить на ЭКСПО и все-все сюда. В общем, август “отбивается” хорошо», — признался шеф-повар сети столовых Виталий Косенчук.

Считают прибыль и небольшие столичные гостиницы. Владельцы утверждают, что с начала ЭКСПО посещаемость возросла минимум в пять раз.

«Если в прошлом году за день у нас было занято четыре-пять номеров, то в этом году мы можем сказать, что 25−30 номеров точно. Очень много было из Германии, Венгрии, Австрии и Эмиратов. Мы стараемся, чтобы у них осталась память о Казахстане, об Астане, об их визите в наш город. Мы стараемся вручить им в подарок наши сувениры», — говорит директор частной гостиницы Айгуль Нуриева.