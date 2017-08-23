Посетители ЭКСПО потратили на еду 132 млн тенге
Более восьми тысяч человек в день кормит сеть столовых выставки ЭКСПО-2017.
Более восьми тысяч человек в день кормит сеть столовых выставки ЭКСПО-2017.
Гости ЭКСПО-2017 в Астане оставили в пунктах общепита 132 млн тенге, сообщает телеканал «Хабар 24».
Владельцы ресторанов и столовых признаются, что такого потока клиентов они не ожидали. По данным нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017», посетители выставки потратили почти 132 млн тенге на еду.
«Основная задача была —
Считают прибыль и небольшие столичные гостиницы. Владельцы утверждают, что с начала ЭКСПО посещаемость возросла минимум в пять раз.
«Если в прошлом году за день у нас было занято
15 августа глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов представил Президенту статистику по ЭКСПО-2017. Только в июле сбор налогов в сфере услуг вырос в 2,5 раза. Количество обращений к туроператорам возросло на 78%. Ежедневно в Астану авиарейсами прибывают семь тысяч человек, и еще 16 тысяч — наземным транспортом.