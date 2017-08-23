Мать перепутанных в роддоме детей обжалует решение суда
В одной из самых запутанных историй сегодня была поставлена точка.
В одной из самых запутанных историй сегодня была поставлена точка.
В Центральном районном суде завершился процесс по делу о перепутанных в роддоме детях. Фемида признала главное — сам факт ошибки медицинского персонала. Подмена
Чтобы разобраться в событиях 30-летней давности и определить виновных, Центральному районному суду Челябинска пришлось изучить множество архивных документов. Часть их была утеряна. Материалы дела скорее напоминают сюжет фильма. Судьбы перепутанных в роддоме девочек сложились совершенно
Южноуральские Зита и Гита — так Екатерину и Люцию прозвали местные СМИ — родились 29 января 1987 года. В областном роддоме. Их теперь уже общая мать Зоя Туганова говорит, что еще тогда заподозрила неладное. Пыталась убедить медперсонал, что «ребенок не ее». Но в ответ ей якобы пригрозили психиатром и списали все на послеродовую депрессию. Нанесенный моральный вред женщина оценила в 10 миллионов рублей.
«Суд решил исковые требования Тугановой Зои Антоновной удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей», — сообщает судья.
Решением Туганова осталась явно не довольна. О чем сразу же сообщила многочисленной прессе. По ее словам, часть суммы она планировала потратить на дочь, которая все это время жила в лишениях.
«Хотя бы на квартиру дали. Но не такую сумму. Я считаю, что это мало», — говорит Зоя Туганова, мать перепутанных детей.
После заседания она осталась без поддержки близких. Обе дочери, как сообщила женщина, приехать не смогли. Екатерина и Люция, по словам матери, практически не общаются. Нет общих тем
«Безусловно, и Люция, и Екатерина в праве также предъявить соответствующие требования компенсации морального вреда.
Окончательная точка в этой истории еще не поставлена. Зоя Туганова
Егор Брагин, Константин Дедков.