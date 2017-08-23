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21:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мать перепутанных в роддоме детей обжалует решение суда

В одной из самых запутанных историй сегодня была поставлена точка.

В Центральном районном суде завершился процесс по делу о перепутанных в роддоме детях. Фемида признала главное — сам факт ошибки медицинского персонала. Подмена все-таки была. Но довольна ли вердиктом пострадавшая сторона? Выяснил корреспондент ГТРК «Южный Урал» Егор Брагин.

Чтобы разобраться в событиях 30-летней давности и определить виновных, Центральному районному суду Челябинска пришлось изучить множество архивных документов. Часть их была утеряна. Материалы дела скорее напоминают сюжет фильма. Судьбы перепутанных в роддоме девочек сложились совершенно по-разному. Одна жила в любви и достатке, другая после постоянных семейных ссор оказалась в детском доме.

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Южноуральские Зита и Гита — так Екатерину и Люцию прозвали местные СМИ — родились 29 января 1987 года. В областном роддоме. Их теперь уже общая мать Зоя Туганова говорит, что еще тогда заподозрила неладное. Пыталась убедить медперсонал, что «ребенок не ее». Но в ответ ей якобы пригрозили психиатром и списали все на послеродовую депрессию. Нанесенный моральный вред женщина оценила в 10 миллионов рублей.

«Суд решил исковые требования Тугановой Зои Антоновной удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей», — сообщает судья.

Решением Туганова осталась явно не довольна. О чем сразу же сообщила многочисленной прессе. По ее словам, часть суммы она планировала потратить на дочь, которая все это время жила в лишениях.

«Хотя бы на квартиру дали. Но не такую сумму. Я считаю, что это мало», — говорит Зоя Туганова, мать перепутанных детей.

После заседания она осталась без поддержки близких. Обе дочери, как сообщила женщина, приехать не смогли. Екатерина и Люция, по словам матери, практически не общаются. Нет общих тем из-за разного воспитания. Однако, как сообщил адвокат Зои Туганой, возможно, вскоре они встретятся в суде.

«Безусловно, и Люция, и Екатерина в праве также предъявить соответствующие требования компенсации морального вреда. Девочки-то пострадали не меньше чем мать», — отмечает Андрей Маркин, адвокат Зои Тугановой.

Окончательная точка в этой истории еще не поставлена. Зоя Туганова по-прежнему намерена получить сумму в 10 раз больше, чем та, которую определил для взыскания городской суд Центрального района. Как заявил ее адвокат, в ближайшее время они подадут апелляцию.

Егор Брагин, Константин Дедков.

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