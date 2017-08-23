На Урале выяснят, кто летел на секретном самолете в 1942 году

Информация о том, что на территории танкового завода в Нижнем Тагиле в 1941 году было развернуто еще и самолетостроительное производство, до начала двухтысячных годов не разглашалась. На Урал вывезли оборудование сразу двух авиапредприятий. Конструкторы запускали в серию несколько новых моделей боевых самолетов, в том числе штурмовик Ил-2, названный «Летающим танком». Работа над новой машиной требовала присутствия ведущих специалистов. Контролировал процесс Матвей Шенкман, директор Воронежского авиационного завода, первым наладившего производство Ил-2 — самой массовой боевой машины Второй мировой войны.

По данным поисковиков, подтвержденным архивами, 12 мая 1942 года самолет, на борту которого находились Шенкман, замглавного инженера Львов, а также еще четверо человек, вылетел в Нижний Тагил. В Висимо-Шайтанском районе машина попала в сложные метеоусловия и, не дотянув 50 километров до Тагила, врезалась в гору Шайтан.

Летом 2015 года поисковикам отряда «Соболь» сообщили, что в районе горы Старик-камень нашли обломки самолета. На месте крушения обнаружили двигатели с номерами, шасси, фрагменты обшивки, гильзы от сигнальной ракетницы, монеты 1939 года и человеческие останки. По номерам установили марку самолета — это был легендарный Ил-2. Но ни в архивах регионального Управления ФСБ, ни в Центральном архиве Минобороны данных о разбившемся самолете не было. Во время нынешней экспедиции энтузиасты намерены раскрыть все подробности секретного ЧП.

Кстати.