Скандал разразился на фоне годовщины трагедии на «Арканкергене»

Источник: Nur.kz

С момента трагических событий на «Арканкергене» прошло пять лет и вот грянул скандал. В Павлодарской области чиновники потребовали срочно убрать памятник погибшему на заставе Денису Рею. А причина в том, что бюст разрешили поставить только на год, передает КТК.

Памятник в грязи и пыли, Татьяна Рей едва сдерживает слезы. Бюст был установлен в Успенском аграрно-техническом колледже, где до армии учился ее сын Денис. Он погиб на погранпосту «Арканкерген», едва успев отметить свой девятнадцатый день рождения.

«Я почему-то думала, что тут все равно люди человечнее работают. Я говорю, проучился здесь четыре года, сколько за счет него и спортсменов все выезжало, когда училище было. Теперь, вот видите, какое наплевательское отношение, ну хотя бы замотали какой-то тряпкой», — говорит мама погибшего солдата.

Чтобы утешить расстроенную мать, в колледже пообещали бюст помыть и покрасить. Но предупредили: скульптуре Дениса Рея здесь больше не место и потребовали забрать ее.

«Я позвонила акиму района, аким района мне сказал: забери и поставь его дома или на сеновале, или на кладбище возле отца, отец мой был участником войны. Я говорю: как я его поставлю, когда он изготовлен из гипса? Дождь только на него попадет, и он весь разлетится», — объясняет Татьяна Рей.

Трагедия на посту «Арканкерген» произошла в мае 2012-го. На месте были обнаружены сгоревшие казармы, тела 14 пограничников и егеря. Позже во всем признался срочник Владислав Челах. Его обвинили в массовом убийстве и приговорили к пожизненному сроку. Личности погибших удалось опознать за исключением двоих, в том числе Дениса Рея.

Этой истории уже пять лет. И началась она с того, что скандально известный экс-аким Павлодарской области Ерлан Арын пообещал родным погибшего пограничника назвать в селе, где родился парень, улицу в его честь, но это обещание так и осталось на словах.

Затем родные Дениса Рея изготовили скульптуру и хотели установить ее в сельском музее. Но там это сделать не позволили, так как бюст не имел ни культурной, ни исторической ценности. Скульптуру все-таки установили в колледже, где учился перед армией парень, но только на один год.

Срок аренды истек, и теперь родные гадают, что делать с бюстом. Дома его не поставишь, слишком большой, в огороде будет кощунством.

В акимате, правда, заявили, выбрасывать на улицу памятник никто не собирался. Его просто решили перенести.

«Во второй школе, где учился Денис с первого по девятый класс, обучался во второй школе, и я ее, кстати, заканчивал, носит имя Героя Советского Союза Семенченко, в зале боевой славы можем установить, там», — отметил аким Успенского района Павлодарской области Сергей Саламацкий.

Дениса Рея признали погибшим лишь спустя год после трагедии. Опознать его личность по обгоревшим останкам не смогли даже немецкие специалисты. Бюст пограничника родные сами заказали в Павлодаре за миллион тенге.