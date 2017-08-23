Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Любимые рецепты Мэри Поппинс
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Солнечное затмение над США
21:54 (мск), источник: Esquire

147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышло

Радмила Хакова (33 года, из Казани) решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека и ответ на вопрос, нужно ли вообще сегодня искать себе пару. Проект длится почти год: Радмила ходит на три свидания в неделю в разных городах мира и каждый вторник отправляет читателям новую главу. Книга почти готова — осталось две недели и одна, заключительная история. Сегодня мы публикуем предпоследнюю главу из книги «147 свиданий». Вы читаете это первыми.

Японцы не хотят заниматься сексом — я их понимаю. Японцы не хотят длинных отношений — и коротких тоже. Не хотят семью. Не хотят детей. Осознают обреченность любых отношений и выбирают в них не вступать: 13 последних лет рождаемость падает, население их страны стремительно сокращается — и скоро сократится на треть. Ну, не очень скоро, но через 50 лет (мне будет 83).

Родители отчаялись рано: мне стукнуло 30, и мама сказала: «Ходит где-то по свету твой человек, ищет тебя и не может никак отыскать». С тех пор мысль об этом сводит меня с ума: вряд ли, конечно, но что, если да? Что, если он, действительно, есть?

Я люблю и умею жить одна — путешествовать, учиться, работать, ходить в музеи, качественно дружить, — но есть нюанс: я всё равно хочу (хочу) быть вдвоём.

Москвичи почти как японцы — тоже отношений не хотят, но секса хотят всё время, и ведь знают где взять. Не знают только, как избежать длинных последствий и не всегда понимают (местами в Москве — лес) как избежать последующих неудобств и детей, ответственности за детей, семьи, алиментов, ответственности за семью, контроля, мудянки, депрессии, дополнительных расходов.

Читайте также
Американец попытался устроить шесть свиданий в одном баре и провалился

Ну, допустим, он есть. Если он не может меня найти (думаю я), я сама пойду и его отыщу. Вот план: три свидания в неделю, каждый месяц — меняю город.

— Не боишься напугать его? — спрашивают.

— А зачем мне пугливый такой? — отвечаю. Мне нужно стать заметной, чтобы мой человек меня узнал и выбрал — поэтому я буду писать всё как есть. 18 мобильных приложений, сервисы офлайн знакомств, спид-дейтинг, рекомендации друзей.

Читайте также
Американец подал в суд на девушку за использование телефона на свидании

Есть тут кто-то, кто верил в то, что я найду?

Берлинцы знают больше. Они договорились: ты любой и сам отвечаешь за собственное счастье. Пожалуйста: хочешь — будь среди других, а не хочешь — ищи своих. Вот тут отдельные клубы для всех: нужен секс — налево, хочешь детей — направо, в зеленую дверь — гомосексуалисты, в фиолетовую — асексуалы (колонна на прайде из семи человек в мантиях), остальные пусть подождут здесь.

Больше, чем берлинцы, знают тибетские монахи, но эти никому не говорят.

Я понимаю всех, кроме тех, кто считает: традиционная семья — то, что обязано с тобой (и со мной) в жизни произойти. То есть, этих тоже понимаю — но согласиться не могу.

Я была на свидании с адвокатом (он принёс на вторую встречу контракт наших будущих отношений, 18 страниц; глава «Измены не существует»), с темнокожим парнем из Нигерии, с инвестиционным банкиром, с геем, с девушкой, с парой, с женатым мужчиной, с таксистом, с поваром, с бывшим мужем, с 70-летним евреем и 18-летним грузином, я принимала подарки от чиновника и цветы от поэта, жила месяц в сознательно временных отношениях, другой месяц была (пробовала быть) в открытых — я никогда не останавливалась. Что бы со мной не происходило — каждый вторник приходила новая глава об этом, и вот.

Начав в Тель-Авиве, проехав четырежды через Берлин в Киев, Стамбул, Тбилиси, Барселону, Мюнхен, Париж, Камчатку и Сингапур, острова и Бангкок, вернувшись через Петербург, Москву, Иннополис обратно в Казань — я нашла.

Кто-нибудь верил, что это случится?

Я нашла.

Что я теперь скажу японцам, как объясню им это:

Читайте также
Deutsche Bank подсчитал цену свидания в Москве

— несмотря на обреченность любой мечты, на страх ответственности и потери, на свободу не выбирать — я выбираю быть вдвоём.

Я нашла.

— Неужели книге теперь конец?

Человек, которого я искала — прилетит через 2 недели. Я сижу на потолке — я жду.

Изо всех сил (как во сне трудно бежать потому, что ватным ногам всё равно) я отслаиваю свои ожидания от настоящих планов, воображаемый мир от реального.

— Как думаешь, — спрашивает меня Человек, — сколько в нас придуманного друг другом?

Знаешь, как это? Будто прыгнул в воду, летишь, ещё не коснулся воды, но ты уже в воздухе, и сейчас будет (splash) удар — и эта вода примет тебя всю, и зальёт полностью — и весь остальной мир станет глухим, неважным, движения — новыми, и никаких других звуков, кроме биения собственного сердца.

И вот ты видишь эту водную гладь, в ней отражается ночь и звёзды, но что там, в воде — камни, скалы, рыбы, водоросли, змеи, какая глубина — ты не знаешь, ты летишь — ты ещё не коснулся воды.

Так я смотрю в календарь — в день, когда я поеду в аэропорт.

Я трогаю себя за лицо как будто не своими руками: ого, это я. Интересно. Это та же самая я, только теперь, когда я знаю, что на земле есть этот — один-единственный нужный мне Человек, прямо сейчас кое-что меняется навсегда (слово, которое невозможно проверить).

Смотри: с этого момента никогда жизнь твоя больше не будет прежней. Splash!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Фото дня
Где белые ходоки взяли огромные железные цепи? Привезли на грузовике
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Алексашенко опроверг свое задержание в Домодедове
В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 ошибок
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь