В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака

Источник: AP 2017

Информация о том, из чего состоит соус, была обнаружена в сервисе Pinterest, однако пока не известно действительно ли список подлинный. «Макдоналдс» все еще не ответил на запрос издания.

В перечне 33 позиции, среди них — соевое масло, уксус, яичные желтки, луковый порошок, горчичные зерна, сахар, куркума, бензоат натрия, альгинат пропиленгликоля.

Описывая составляющие заправки бургера, Daily Mail обратила внимание на другой рецепт, который появился на сайте Mom Deals. Якобы можно воспроизвести тот же вкус в домашних условиях, используя всего семь ингредиентов. Их надо соединить в миске и оставить на ночь в холодильнике. Пока соус настаивается, нужно его несколько раз перемешать.

Для приготовления необходимо взять:

½ чашки майонеза

4 чайные ложки нашинкованных сладковатых маринованных огурчиков

1 чайную ложку белого уксуса

1/8 чайной ложки соли

2 столовые ложки французской заправки

1 столовую ложку измельченного белого лука

1 чайную ложку сахара.