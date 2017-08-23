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21:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пятиклассницу наградили за спасение утопающего ребёнка

Регина вытащила из воды 6-летнюю девочку.

Министр МЧС России наградил пятиклассницу из Пермского края. Девочка спасла 6-летнюю малышку, упавшую в воду.

«21 августа на торжественном награждении личного состава сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Регине Каримовой министр МЧС России Владимир Пучков лично вручил ведомственную награду — «Медаль за спасение погибавших на водах», — сообщает краевое управление МЧС.

Напомним, 13 мая Регина каталась на велосипеде в районе села Уймуж Бардымского района. Неожиданно на дорогу выскочила маленькая девочка. Она звала на помощь. Её 6-летняя подружка поскользнулась и упала в реку.

«Я тогда только подумала: “А что, если она умрёт?” Очень боялась, что Эллария утонет, так как глубина в том месте большая. Поэтому я сразу побежала её спасать», — вспоминает школьница.

Регина подъехала к реке и увидела, как в воде захлёбывается маленькая девочка. Пятиклассница прыгнула в реку и вытащила на берег пострадавшую. В это время к берегу уже прибежали взрослые.

Мама юной героини, Розалия Фаритовна, рассказала, что дочка пришла домой вся мокрая, немного напуганная. Тогда семья узнала, что Регина спасла ребёнка. Поступок девочки оценили и односельчане. На линейке, посвящённой Дню защиты детей, ей вручили небольшую награду — тысячу рублей.

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