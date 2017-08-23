В Прикамье пятиклассницу наградили за спасение утопающего ребёнка

Министр МЧС России наградил пятиклассницу из Пермского края. Девочка спасла 6-летнюю малышку, упавшую в воду.

«21 августа на торжественном награждении личного состава сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Регине Каримовой министр МЧС России Владимир Пучков лично вручил ведомственную награду — «Медаль за спасение погибавших на водах», — сообщает краевое управление МЧС.

Напомним, 13 мая Регина каталась на велосипеде в районе села Уймуж Бардымского района. Неожиданно на дорогу выскочила маленькая девочка. Она звала на помощь. Её 6-летняя подружка поскользнулась и упала в реку.

«Я тогда только подумала: “А что, если она умрёт?” Очень боялась, что Эллария утонет, так как глубина в том месте большая. Поэтому я сразу побежала её спасать», — вспоминает школьница.

Регина подъехала к реке и увидела, как в воде захлёбывается маленькая девочка. Пятиклассница прыгнула в реку и вытащила на берег пострадавшую. В это время к берегу уже прибежали взрослые.