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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранным гостям Фестиваля молодежи открыли доступ к российской глубинке

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи 2017 года, который пройдет в Сочи, открыли регистрацию для иностранных гостей, желающих поучаствовать в дополнительной региональной программе. Каждый из них может посетить один 15 городов страны, от Владивостока до Калининграда, а также пожить в российской деревне.

Источник: РИА "Новости"

На сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года, который пройдет в Сочи, открыли регистрацию для иностранных гостей, желающих поучаствовать в дополнительной региональной программе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете фестиваля в среду 23 августа.

У двух тысяч человек будет возможность посетить один 15 городов страны, от Владивостока до Калининграда. Кроме посещения достопримечательностей и встреч с активной молодежью, иностранные гости смогут побывать и даже пожить несколько дней в обычной деревне.

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Региональная программа пройдет с 14 по 17 октября. Побывавшие в российских городах иностранцы затем приедут в Сочи, где подготовят, по итогам своих путешествий, презентации «Россия глазами иностранцев».

В августе в Музее Москвы открылась выставка, приуроченная к грядущему ВФМС, на которой представлены предметы, снимки, документы, сувениры и другие артефакты, сохранившиеся после молодежных фестивалей, прошедших в Москве в 1957 и 1985 годах.

19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

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