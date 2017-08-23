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22:20 (мск), источник: Tengrinews

Около 200 обладателей «Алтын белгі» лишили грантов

В Алматы около 200 обладателей знака «Алтын белгі» лишились заслуженных грантов на бесплатное обучение спустя всего несколько часов после их получения, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

По словам родителей абитуриентов, сертификаты на бесплатное образование аннулировало Министерство образования.

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«Я, получается, выпускница Назарбаев школы. И я набрала 122 балла. У меня “Алтын белгі”. Мне пришло свидетельство, что я поступила по первому списку в Асфендиярова, но теперь вечером они говорят, что отзывают все эти гранты. И это вообще, не знаю, возмутительно», — говорит выпускница Асем Ермуратова.

В Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова подтвердили, что были отозваны 220 грантов. Из них более 70 приходится на старейший медицинский вуз страны. Приказ пришел из Министерства образования РК утром 23 августа. Причины названы не были. «Сертификаты мы официально получили. Опять же, когда мы уже должны были и начали раздавать, опять официально поступил документ — притормозить, вернуть обратно», — рассказал проректор университета Казбек Тулебаев. В самом министерстве заверили, что все, кто получил гранты, обязательно будут учиться в вузе. Более того, приказ отозвать сертификаты на бесплатное образование никто в ведомстве не давал.

Напомним, это уже не первый скандал, касающийся распределения бюджетных мест. В середине августа родители абитуриентов в Астане потребовали пересмотреть список получивших гранты.

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