Задержанных в Катыни белорусских журналистов отпустили

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Белорусские оппозиционные журналисты были задержаны сотрудниками полиции в Катыни, сообщила в среду пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Инцидент произошел 23 августа в Смоленской области России во время посещения белорусскими оппозиционерами Катынского мемориала.

По данным БАЖ, сотрудники полиции задержали двух оппозиционных журналистов Любовь Луневу и Алеся Силича, которые сопровождали белорусов. Они были доставлены в отделение полиции, где у задержанных проверили документы и установили личности. После этого журналистов отпустили без составления протоколов.