Задержанных в Катыни белорусских журналистов отпустили
Журналисты одного из польских телеканалов провели в отделении полиции чуть больше часа и были отпущены.
Журналисты одного из польских телеканалов провели в отделении полиции чуть больше часа и были отпущены.
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Белорусские оппозиционные журналисты были задержаны сотрудниками полиции в Катыни, сообщила в среду
Инцидент произошел 23 августа в Смоленской области России во время посещения белорусскими оппозиционерами Катынского мемориала.
По данным БАЖ, сотрудники полиции задержали двух оппозиционных журналистов Любовь Луневу и Алеся Силича, которые сопровождали белорусов. Они были доставлены в отделение полиции, где у задержанных проверили документы и установили личности. После этого журналистов отпустили без составления протоколов.
«Катынь» — мемориал жертвам политических репрессий, расположенный в Катынском лесу. Его торжественное открытие состоялось 28 июля 2000 года. На территории комплекса находится военное кладбище. С 2012 года мемориал «Катынь» находится в подчинении Государственному центральному музею истории России.