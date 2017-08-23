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22:17 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанных в Катыни белорусских журналистов отпустили

Журналисты одного из польских телеканалов провели в отделении полиции чуть больше часа и были отпущены.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Белорусские оппозиционные журналисты были задержаны сотрудниками полиции в Катыни, сообщила в среду пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Инцидент произошел 23 августа в Смоленской области России во время посещения белорусскими оппозиционерами Катынского мемориала.

По данным БАЖ, сотрудники полиции задержали двух оппозиционных журналистов Любовь Луневу и Алеся Силича, которые сопровождали белорусов. Они были доставлены в отделение полиции, где у задержанных проверили документы и установили личности. После этого журналистов отпустили без составления протоколов.

«Катынь» — мемориал жертвам политических репрессий, расположенный в Катынском лесу. Его торжественное открытие состоялось 28 июля 2000 года. На территории комплекса находится военное кладбище. С 2012 года мемориал «Катынь» находится в подчинении Государственному центральному музею истории России.

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