Шимов о большом педсовете: хорошо публично обсудить проблемы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Ректор Белорусского государственного экономического университета, профессор Владимир Шимов считает, что решение существующих проблем в сфере образования во многом зависит от качества профессорско-преподавательского состава.

Доктор экономических наук, профессор Шимов является ведущим в стране специалистом в области прогнозирования развития сложных социально-экономических систем, региональной экономики, а также проблем эффективности производства. Последние годы он возглавляет Республиканский совет ректоров страны.

«Проблем (в системе образования — Sputnik) много, но я считаю, что это проблемы роста, и они связаны с профессорско-преподавательским составом», — заявил Шимов среду в «Актуальном интервью» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, проблема качества профессорско-преподавательского корпуса страны будет в числе основных тем, которые станут предметом обсуждения на «большом педсовете», в котором примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Хорошо публично обсудить проблемы», — заявил Шимов, имея в виду масштабный формат проведения традиционного августовского совещания накануне нового учебного года.

Говоря о проблемах, которые существуют в системе высшего образования, Шимов отметил, что упали наборы в аспирантуру. Он связал это со «слабой мотивацией» студентов для работы в системе образования.

Отвечая на вопрос о том, какая система оценок знаний должна быть в стране, Шимов сказал, что не считает это «первостепенной проблемой, которая требует немедленного решения».

«Лично меня вполне устраивает 10-балльная система», — сказал он.