Шимов о большом педсовете: хорошо публично обсудить проблемы
Председатель Республиканского совета ректоров Белаурси заявил, что его устраивает 10-балльная система знаний.
Председатель Республиканского совета ректоров Белаурси заявил, что его устраивает 10-балльная система знаний.
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Ректор Белорусского государственного экономического университета, профессор Владимир Шимов считает, что решение существующих проблем в сфере образования во многом зависит от качества
Доктор экономических наук, профессор Шимов является ведущим в стране специалистом в области прогнозирования развития сложных
«Проблем (в системе образования — Sputnik) много, но я считаю, что это проблемы роста, и они связаны с
По его словам, проблема качества
«Хорошо публично обсудить проблемы», — заявил Шимов, имея в виду масштабный формат проведения традиционного августовского совещания накануне нового учебного года.
Говоря о проблемах, которые существуют в системе высшего образования, Шимов отметил, что упали наборы в аспирантуру. Он связал это со «слабой мотивацией» студентов для работы в системе образования.
Отвечая на вопрос о том, какая система оценок знаний должна быть в стране, Шимов сказал, что не считает это «первостепенной проблемой, которая требует немедленного решения».
«Лично меня вполне устраивает 10-балльная система», — сказал он.
Педагогический совет начался в Минске в среду, 23 августа. Для участия в нем в столице прибыли тысячи учителей, экспертов и чиновников. В четверг на пленарном заседании педсовета выступит президент страны Александр Лукашенко.