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23 августа, источник: Sputnik.by

Водители в Беларуси должны ездить днем с ближним светом с 25 августа

В первую учебную неделю во всех школах страны пройдет Неделя безопасности дорожного движения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Водители в Беларуси в дни проведения акции «Внимание — дети!» должны передвигаться с ближним светом фар в дневное время суток с 25 августа по 5 сентября, сообщили Sputnik УГАИ МВД Беларуси.

Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет в республике с 25 августа по 5 сентября в связи с окончанием летних каникул и началом нового учебного года.

«В дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар», — рассказали в республиканской ГАИ.

Собеседники агентства пояснили, что это делается с целью привлечения внимания всех участников дорожного движения, и, в первую очередь, юных пешеходов.

Кроме того с 1 по 8 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована так называемая Неделя безопасности дорожного движения. «Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут с учащимися классные часы», — продолжили в УГАИ.

Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков.

Сотрудники ГАИ также проведут беседы с родителями и напомнят им о правилах безопасности. «С этой целью 25 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Безопасность детей на дороге — забота взрослых!», — добавили в Госавтоинспекции.

В Ведомстве проинформировали, что самая высокая тяжесть последствий ДТП с участием детей отмечается именно в августе-сентябре.

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