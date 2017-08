МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Члены общественной организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) выясняют, не злоупотребил ли глава минфина США Стивен Мнучин своим положением, совершив с супругой перелет на правительственном самолете, совпавший по времени с полным солнечным затмением, которое можно было наблюдать на территории штатов, пишет газета Washington Examiner.