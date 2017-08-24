Лидер группы «Ноль» объявил об отмене концертов в России

Источник: РИА "Новости"

Помимо этого Федор Чистяков выразил обеспокоенность задержанием Кирилла Серебренникова: музыкант убежден, что дело против режиссера, обвиняемого в организации хищений бюджетных средств, носит «явно репрессивный характер».

Федор Чистяков пояснил, что был «полон решимости» поехать в Россию из-за обязательств как перед своими поклонниками, так и перед промоутерами. Однако предстоящий гастрольный тур, по словам музыканта, вызывал у него «неприятное чувство, что как будто идешь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда живым или нет».

«В конце концов, я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска. Есть объективные причины. Находясь на противоположной стороне земного шара, я испытываю стресс, не сплю ночами, и не могу работать днем потому что переживаю из-за предстоящего тура в “ад”. Невольно задаешься вопросом, а насколько оно все надо?» — написал Федор Чистяков.