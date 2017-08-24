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04:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Лидер группы «Ноль» объявил об отмене концертов в России

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков, ранее заявивший о переезде в США, сообщил об отмене концертов в России. Как пояснил музыкант на своем сайте, недавнее ограничение деятельности американских консульств в РФ ставит «под очень большой вопрос» получение им визы для возвращения в США.

Источник: РИА "Новости"

Помимо этого Федор Чистяков выразил обеспокоенность задержанием Кирилла Серебренникова: музыкант убежден, что дело против режиссера, обвиняемого в организации хищений бюджетных средств, носит «явно репрессивный характер».

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Федор Чистяков пояснил, что был «полон решимости» поехать в Россию из-за обязательств как перед своими поклонниками, так и перед промоутерами. Однако предстоящий гастрольный тур, по словам музыканта, вызывал у него «неприятное чувство, что как будто идешь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда живым или нет».

«В конце концов, я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска. Есть объективные причины. Находясь на противоположной стороне земного шара, я испытываю стресс, не сплю ночами, и не могу работать днем потому что переживаю из-за предстоящего тура в “ад”. Невольно задаешься вопросом, а насколько оно все надо?» — написал Федор Чистяков.

В начале месяца музыкант объявил, что будет жить в США, но сохранит гражданство России. Руководитель группы «Ноль» рассказал, что принял соответствующее решение после признания в России экстремистской организации «Свидетелей Иеговы», в которой он состоит более 20 лет.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
дмитрий путинцев
Господи как вот такие ничтожества уехав из России любят её демонизировать,репрессии,я извиняюсь если он режиссер,так что ему теперь можно воровать и если...
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