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06:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

70 новых школьных автобусов выйдут в рейсы с 1 сентября

Все школы нашего региона готовы к новому учебному году и полностью обеспечены учебниками. Заявил сегодня новосибирский губернатор. Под особым контролем — доставка школьников. С 1 сентября на маршруты выйдут еще почти семь десятков новых автобусов.

Источник: Вести - Новосибирск

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Большая часть идет на замену тем, кто отработал 10 лет. А некоторые — на открытие других маршрутов. В чем особенность — есть маршруты, где собирают в нескольких двух-трех пунктах, и поэтому первые ребята уезжают рано, рано встают. и мы маршруты эти разделяем, для этого надо выделить дополнительно автобус, чтобы их не совмещать, чтобы каждый ехал по своему маршруту, по времени».

В новом учебном году в регионе на школьных маршрутах запрещено использовать автобусы старше 10 лет. Как подчеркнул губернатор, удалось решить вопрос и со страховкой нового транспорта.

Напомним, в Искитимском районе компании отказывались выдавать полисы ОСАГО на новые школьные автобусы. Помогло только вмешательство региональных властей. Сегодня весь транспорт — соответствует нормам. В новом учебном году услугой школьного автобуса воспользуются одиннадцать с половиной тысяч учеников в районах области.

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