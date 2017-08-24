70 новых школьных автобусов выйдут в рейсы с 1 сентября

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Большая часть идет на замену тем, кто отработал 10 лет. А некоторые — на открытие других маршрутов. В чем особенность — есть маршруты, где собирают в нескольких двух-трех пунктах, и поэтому первые ребята уезжают рано, рано встают. и мы маршруты эти разделяем, для этого надо выделить дополнительно автобус, чтобы их не совмещать, чтобы каждый ехал по своему маршруту, по времени».