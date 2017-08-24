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07:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Количество очагов АЧС в Омской области приблизилось к 30

В первую угрожаемую зону вошли ст. Кухарево, с. Маргенау.

В личных хозяйствах в д. Ивановка (Исилькульский район) и д. Гуровка (Тюкалинский район) Омской области обнаружены новые очаги африканской чумы свиней, наличие вируса подтверждено лабораторно, сообщает портал «Омск здесь».

В первую угрожаемую зону вошли ст. Кухарево, с. Маргенау, д. Николайполь, д. Пучково Исилькульского района и деревни Бекишево и Максимовка Тюкалинского района.

На сайте Россельхознадзора сообщается, что в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, выделен геном вируса АЧС.

На сегодняшний день очаги АЧС зафиксированы в 11 районах Омской области и трех районах областного центра (27 очагов). У населения отчуждено более 12,7 тыс. голов свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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