Количество очагов АЧС в Омской области приблизилось к 30
В первую угрожаемую зону вошли ст. Кухарево, с. Маргенау.
В первую угрожаемую зону вошли ст. Кухарево, с. Маргенау.
В личных хозяйствах в д. Ивановка (Исилькульский район) и д. Гуровка (Тюкалинский район) Омской области обнаружены новые очаги африканской чумы свиней, наличие вируса подтверждено лабораторно, сообщает портал «Омск здесь».
В первую угрожаемую зону вошли ст. Кухарево, с. Маргенау, д. Николайполь, д. Пучково Исилькульского района и деревни Бекишево и Максимовка Тюкалинского района.
На сайте Россельхознадзора сообщается, что в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, выделен геном вируса АЧС.
На сегодняшний день очаги АЧС зафиксированы в 11 районах Омской области и трех районах областного центра (27 очагов). У населения отчуждено более 12,7 тыс. голов свиней.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.