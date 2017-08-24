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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Китай начал строительство института интернет-безопасности

ПЕКИН, 24 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай приступил к строительству специализированного института по подготовке кадров в сфере интернет-безопасности, проект оценивается в 5 миллиардов юаней (750 миллионов долларов), сообщает агентство Синьхуа.

Источник: Reuters

Институт будет располагаться в экономической зоне города Ухань в провинции Хубэй на территории 100 гектаров. Открытие института ожидается в июне 2019 года, одновременно профессиональное обучение смогут проходить до 10 тысяч человек.

Строительство института проходит при поддержке Центральной руководящей группы ЦК КПК по вопросам интернет-безопасности и информатизации. Китай до 2027 года планирует построить от четырех до шести подобных институтов, которые будут соответствовать международным стандартам.

В 2014 году число необходимых специалистов в сфере интернет безопасности достигало 700 тысяч человек, и по мнению аналитиков, к 2020 году эта потребность возрастет вдвое.

По последним данным, в 2016 году в Китае было только 143 специальные программы обучения по направлению безопасности в интернете в 126 различных институтах. По мнению властей, постепенно страна может испытывать нехватку кадров в этой сфере, так как число интернет-пользователей растет с каждым днем.

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