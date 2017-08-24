Рустэм Хамитов оценил фильм «Из Уфы с любовью»
Глава Башкирии похвалил творение Айнура Аскарова.
Глава Башкирии похвалил творение Айнура Аскарова.
На прошедшем вчера, 23 августа, расширенном заседании правительства Башкирии говорили далеко не об одной только экономике. Как сообщает
Так, Хамитов высоко оценил фильм местного режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». История про то, как молодой человек ищет счастье на улицах и в узнаваемых местах Уфы, уже вышла на федеральный уровень. Ленту показывают в 70 регионах, положительные оценки фильму поставили некоторые известные блогеры и обзорщики.
— С большой теплотой зрители встретили этот фильм. Он талантливо рассказывает о нашем городе, о наших жителях. Такие успешные проекты делают нашу республику еще более узнаваемой, и близкой для наших гостей, — отметил Хамитов.
Ранее глава региона заявил, что не будет смотреть фильм «Матильда», предпочитая этой ленте фильм Айнура Аскарова.