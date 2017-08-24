Рустэм Хамитов оценил фильм «Из Уфы с любовью»

На прошедшем вчера, 23 августа, расширенном заседании правительства Башкирии говорили далеко не об одной только экономике. Как сообщает пресс-служба главы региона, Рустэм Хамитов напомнил членам кабинета министров о культурной составляющей, похвалив несколько проектов.

Так, Хамитов высоко оценил фильм местного режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». История про то, как молодой человек ищет счастье на улицах и в узнаваемых местах Уфы, уже вышла на федеральный уровень. Ленту показывают в 70 регионах, положительные оценки фильму поставили некоторые известные блогеры и обзорщики.

— С большой теплотой зрители встретили этот фильм. Он талантливо рассказывает о нашем городе, о наших жителях. Такие успешные проекты делают нашу республику еще более узнаваемой, и близкой для наших гостей, — отметил Хамитов.