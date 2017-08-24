В шахте «Юбилейная» погиб 30-летний рабочий
По факту смерти проводится доследственная проверка.
По факту смерти проводится доследственная проверка.
В горной выработке шахты «Юбилейная» обнаружено тело 30-летнего проходчика.
Как сообщает
Спасателей вызвали коллеги мужчины, его тело поднято на поверхность. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Устанавливается, проходил ли он инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли требования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.