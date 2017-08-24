В шахте «Юбилейная» погиб 30-летний рабочий

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, сообщение об обнаружении тела поступило около 00:30 часов 23 августа. Сейчас известно, что 30-летний мужчина в забое проводил работы по креплению горной выработки. Проходчик слишком близко подошел к комбайну, его затянуло под шарошку, элемент, который разрушает породу.