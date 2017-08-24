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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В шахте «Юбилейная» погиб 30-летний рабочий

По факту смерти проводится доследственная проверка.

В горной выработке шахты «Юбилейная» обнаружено тело 30-летнего проходчика.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, сообщение об обнаружении тела поступило около 00:30 часов 23 августа. Сейчас известно, что 30-летний мужчина в забое проводил работы по креплению горной выработки. Проходчик слишком близко подошел к комбайну, его затянуло под шарошку, элемент, который разрушает породу.

Спасателей вызвали коллеги мужчины, его тело поднято на поверхность. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Устанавливается, проходил ли он инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли требования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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