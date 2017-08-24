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11:14 (мск), источник: ТАСС

МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичные власти планируют соединить Московское центральное кольцо (МЦК) еще с четырьмя железнодорожными направлениями в 2018—2020 годах. Об этом первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов сообщил в опубликованном в четверг интервью порталу m24.

Сейчас на МЦК работают 31 транспортно-пересадочный узел и шесть пересадок на МЦК со станций пригородных электричек. «В 2018—2020 году запланирована интеграция МЦК с еще четырьмя железнодорожными направлениями, а также с новыми станциями метрополитена», — рассказал Булатов.

Третий этап — это развитие прилегающих к ТПУ МЦК территорий. Здесь будут построены деловые и торговые центры, отели, жилые дома.
Гамид Булатов
РуководителЬ департамента транспорта Москвы

За первый год работы МЦК перевезет около 100 млн пассажиров, отметил Булатов. «Большая часть из них совершает пересадку на другой вид городского транспорта», — добавил он. Среднесуточный пассажиропоток МЦК составляет 370 тыс. человек, большинство из которых пересаживается на кольцо со станций метро. Это позволяет разгрузить московский метрополитен, которым ежедневно пользуются порядка 8,5 млн пассажиров.

1600 новых вагонов для метро

По словам Гамида Булатова, число новых вагонов в столичном метро в 2017—2020 годах увеличится вдвое.

С 2010 по 2016 годы Московский метрополитен закупил более 1600 новых вагонов. Это больше чем Лондонский и Нью- Йоркский метрополитены вместе взятые. Это масштабная программа обновления подвижного состава метрополитена, которую реализует правительство Москвы. И еще столько же вагонов будет закуплено в 2017—2020 годах.
Гамид Булатов
Руководитель департамента транспорта Москвы

Он добавил, что на сегодняшний день доля новых метропоездов составляет около 40%.

На 3−4 градуса прохладнее

Для поддержания комфортной температуры в летний период двери вестибюлей на 117 станциях оставляют открытыми в часы работы метро, сообщил Булатов.

В наиболее жаркие дни мы будем оставлять двери открытыми круглосуточно, для этого будет организовано дежурство работников полиции при входе на станции. Это позволяет снизить показатели термометра в среднем на 3−4 градуса.
Гамид Булатов
Руководитель департамента транспорта Москвы

Кроме того, если специальные датчики фиксируют превышение температурной нормы (28 градусов по Цельсию) более 1,5 часов подряд, пассажирам метро и МЦК раздают бутилированную воду. «Так, уже в этом августе с приходом жаркой погоды раздача воды была организована на ряде станций МЦК: Дубровке, Андроновке, Автозаводской и других. На подземных станциях метрополитена превышения температуры зафиксировано не было», — рассказал заместитель главы столичного департамента транспорта.

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