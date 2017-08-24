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07:23 (мск), источник: VN.ru

30 тысяч сигарет купит Новосибирск на случай ЧС

Тендер на пополнение резерва материальных ресурсов, которые пригодятся в случае чрезвычайных ситуаций, объявила мэрия Новосибирска. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Из постановления следует, что будет закуплено, в частности, 25000 метров туалетной бумаги, 30600 сигарет, 45 килограммов зубной пасты, 650 килограммов белого хлеба, 900 килограммов картофеля, 650 литров молока, 2020 штук яиц, 365 килограммов мяса, 60 килограммов соли, 23 килограмма специй, 10000 штук спичек, 500 полуторалитровых бутылок воды, 3000 одноразовых бритв, 500 зубных щеток.

Кроме того, запланировано приобрести 10 обогреваемых палаток, 500 раскладных кроватей, 550 пар обуви, сотни пар одежды и белья, 500 полотенец, 220 галантерейно-парфюмерных изделий и так далее.

Количество товаров и одежды рассчитано из расчета, чтобы в течение пяти дней обеспечить ими до 500 пострадавших и до 100 спасателей.

Ранее антимонопольщики выявили нарушения на астрономическую сумму — 1,2 миллиарда рублей — при закупках муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». Выяснилось, что МП «НАС» провела в конце декабря 2016 года прямую закупку у единственного поставщика парфюмерных и косметических средств, при этом договор не содержал ни списка наименования товаров, ни перечня их характеристик. Таким образом, определить, на что именно МП «НАС» потратило 1,2 миллиарда, не представляется возможным.

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