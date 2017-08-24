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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецком районе к Дню шахтера открыли шахту «Увальная»

На открытии присутствовали директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Мочальников, и. о. губернатора Владимир Чернов, председатель совета директоров АО «Угольная компания «Сибирская» Анатолий Георгиевич Скуров.

В Новокузнецком районе сдана первая очередь шахты «Увальная».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, единый производственный комплекс на месте Увального каменноугольного месторождения, включающий шахту и обогатительную фабрику, создавался с 2012 года. К комплексу идут железнодорожные пути и технологическая дорога протяженностью 20 км. На новой шахте возведены очистные сооружения нового технического уровня, очистка воды от шахтных примесей на них достигает 99%.

Производственная мощность первой очереди шахты достигает 2 млн тонн особо ценного для металлургов коксующегося угля марки «ГЖ». Уголь будут поставлять на металлургические комбинаты страны.

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