В Новокузнецком районе к Дню шахтера открыли шахту «Увальная»

В Новокузнецком районе сдана первая очередь шахты «Увальная».
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, единый производственный комплекс на месте Увального каменноугольного месторождения, включающий шахту и обогатительную фабрику, создавался с 2012 года. К комплексу идут железнодорожные пути и технологическая дорога протяженностью 20 км. На новой шахте возведены очистные сооружения нового технического уровня, очистка воды от шахтных примесей на них достигает 99%.
Производственная мощность первой очереди шахты достигает 2 млн тонн особо ценного для металлургов коксующегося угля марки «ГЖ». Уголь будут поставлять на металлургические комбинаты страны.