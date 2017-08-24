Новосибирские ученые раскусили насекомых-вредителей
В Аграрном университете поняли, почему трудно долгое время защищать растения одними и теми же биологическими средствами.
В Аграрном университете поняли, почему трудно долгое время защищать растения одними и теми же биологическими средствами.
Ученые Новосибирского Аграрного Университета совместно с коллегами из Института Систематики и Экологии Животных и университета Гессена (Германия) ответили на вопрос, почему
«Формирование устойчивости насекомых к данным бактериям активно изучается во всём мире. Установлено, что оно происходит за счёт мутаций. Наша работа пионерская, она впервые показала: в этом процессе участвуют не только мутации, но ещё и эпигенетические механизмы — наследование без изменения ДНК. У насекомых повышается уровень ацетилирования гистонов, метилирования ДНК и появляются микроРНК, которые стимулируют изменения иммунной системы. Участие последней в формировании у вредителей устойчивости к бактериям мы доказали в прошлом году», — рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета доктор биологических наук Иван Дубовский.
Эпигенетические механизмы, это, своего рода, дополнительные способы живого организма изменяться. То есть, существо остается самим собой, но приобретает
Биологические средства защиты бактерии Bacillus thuringiensis пришли на смену химическим средствам, так как считают безопасными для человека и окружающей среды. Также ученые не без основания полагали, что адаптация
На основании данных ученых, будет сформирован пул практических рекомендаций представителям аграрного производства.