Новосибирские ученые раскусили насекомых-вредителей

Ученые Новосибирского Аграрного Университета совместно с коллегами из Института Систематики и Экологии Животных и университета Гессена (Германия) ответили на вопрос, почему насекомые-вредители становятся устойчивыми к биологическим средствам защиты растений, а именно бактерии Bacillus thuringiensis.

«Формирование устойчивости насекомых к данным бактериям активно изучается во всём мире. Установлено, что оно происходит за счёт мутаций. Наша работа пионерская, она впервые показала: в этом процессе участвуют не только мутации, но ещё и эпигенетические механизмы — наследование без изменения ДНК. У насекомых повышается уровень ацетилирования гистонов, метилирования ДНК и появляются микроРНК, которые стимулируют изменения иммунной системы. Участие последней в формировании у вредителей устойчивости к бактериям мы доказали в прошлом году», — рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета доктор биологических наук Иван Дубовский.

Эпигенетические механизмы, это, своего рода, дополнительные способы живого организма изменяться. То есть, существо остается самим собой, но приобретает какие-то видимые формы и свойства ему не характерные. обычно ему не свойственные. Например, насекомые-вредители обретают иммунитет к микроорганизмам — бактериям.

Биологические средства защиты бактерии Bacillus thuringiensis пришли на смену химическим средствам, так как считают безопасными для человека и окружающей среды. Также ученые не без основания полагали, что адаптация насекомых-вредителей происходит именно к химическим средствам защиты. Однако, биологические средства тоже небезупречны.