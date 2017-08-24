«Потеряшка-рецидивист» появился в Миассе

Поддерживая связь со спасателями по телефону, постепенно он добрался до трассы, где его встретили специалисты службы. Выяснилось, что они уже знакомы с этим мужчиной: в начале августа он, также в поисках черники, заблудился в той же местности и обращался за помощью.