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07:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

«Потеряшка-рецидивист» появился в Миассе

Житель Миасса второй раз за месяц потерялся в лесу.

Он сам позвонил в службу спасения и сообщил, что заблудился, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Поддерживая связь со спасателями по телефону, постепенно он добрался до трассы, где его встретили специалисты службы. Выяснилось, что они уже знакомы с этим мужчиной: в начале августа он, также в поисках черники, заблудился в той же местности и обращался за помощью.

Спасатели порекомендовали любителю ягод больше не ходить в лес, чтобы вновь не заблудиться.

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