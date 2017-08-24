В Башкирию начали поступать первые вакцины против гриппа

В ближайшее время и до конца текущего года будут проводиться прививки «контингентам риска» (воспитанникам детских садов, школьникам, студентам, работникам образовательных и медицинских организаций, лицам старше 60 лет), а также всем желающим в медицинских организациях по месту жительства, сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.

Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, чьи работники не попадают в перечень лиц, подлежащих прививкам в соответствии с Национальным календарем прививок, рекомендуется своевременно выделить финансовые средства на закупку вакцины против гриппа и провести вакцинацию своих работников против гриппа с охватом не менее 80% работников коллектива.

В прививочную кампанию 2017 года в республике запланировано охватить прививками против гриппа 1,6 млн человек — около 39 процентов населения. В прошлом году было привито против гриппа примерно 39,7 процента населения.

В настоящее время в республике заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями находится ниже эпидемического порога. Именно поэтому сейчас самое благоприятное время для вакцинации против гриппа. В сентябре обычно уже начинается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Эпидемические подъемы заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике традиционно наблюдаются в декабре-феврале.

В прошедший эпидсезон подъем регистрировался в течение восьми недель с 26 декабря 2016 года по 19 февраля 2017 года. За указанный период переболели гриппом и ОРВИ в республике около 200 тысяч человек или 4,9% от численности населения. Детей заболело 120,5 тыс человек или 13,5% от детского контингента. Удельный вес привитых против гриппа в общей сумме заболевших составил один процент. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.