ОмГТУ вошел в число 25 лучших IT-вузов страны
Омский государственный технический университет занял 23-е место в рейтинге ассоциации «РУССОФТ».
Омский государственный технический университет занял 23-е место в рейтинге ассоциации «РУССОФТ».
Опубликован рейтинг российских вузов, составленный ассоциацией «РУССОФТ». Омский государственный технический университет занял в исследовании 23 место, попав в «Лигу D» вместе с Уральским федеральным университетом, Донским техническим университетом и Высшей школой экономики.
Рейтинг вузов, где готовят лучших