В Симферополе оптимизируют схемы движения маршруток и троллейбусов
В крымской столице создадут «Центр организации дорожного движения».
В крымской столице создадут «Центр организации дорожного движения».
Власти Симферополя задумались над оптимизацией транспортных потоков. Заметили, что город утопает в пробках, и решили изменить схемы движения общественного транспорта.
— В связи с увеличением количества транспорта, проезжающего по Симферополю, и с целью улучшения транспортной доступности, необходимо выполнить работы по математическому моделированию всех транспортных потоков, — заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.
Он отметил, что уже ведется работа по договорам, связанным с разработкой проекта оптимизации маршрутной сети автомобильного и электротранспорта общего пользования.
— Особое внимание будет уделено выполнению
Сроки разгрузки города от пробок чиновники пока не уточняют.