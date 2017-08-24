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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе оптимизируют схемы движения маршруток и троллейбусов

В крымской столице создадут «Центр организации дорожного движения».

Власти Симферополя задумались над оптимизацией транспортных потоков. Заметили, что город утопает в пробках, и решили изменить схемы движения общественного транспорта.

— В связи с увеличением количества транспорта, проезжающего по Симферополю, и с целью улучшения транспортной доступности, необходимо выполнить работы по математическому моделированию всех транспортных потоков, — заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Он отметил, что уже ведется работа по договорам, связанным с разработкой проекта оптимизации маршрутной сети автомобильного и электротранспорта общего пользования.

— Особое внимание будет уделено выполнению научно-исследовательских работ по комплексной схеме организации дорожного движения, и, в целом, стратегии обеспечения безопасного дорожного движения в крымской столице, — заверил глава Симферополя.

Сроки разгрузки города от пробок чиновники пока не уточняют.

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