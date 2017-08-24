В Симферополе оптимизируют схемы движения маршруток и троллейбусов

Власти Симферополя задумались над оптимизацией транспортных потоков. Заметили, что город утопает в пробках, и решили изменить схемы движения общественного транспорта.

— В связи с увеличением количества транспорта, проезжающего по Симферополю, и с целью улучшения транспортной доступности, необходимо выполнить работы по математическому моделированию всех транспортных потоков, — заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Он отметил, что уже ведется работа по договорам, связанным с разработкой проекта оптимизации маршрутной сети автомобильного и электротранспорта общего пользования.

— Особое внимание будет уделено выполнению научно-исследовательских работ по комплексной схеме организации дорожного движения, и, в целом, стратегии обеспечения безопасного дорожного движения в крымской столице, — заверил глава Симферополя.