Казахстанских родителей будут штрафовать за отказ от вакцинации детей
Родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать.
Родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать.
Родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать. Новый законопроект уже разрабатывается, передает КТК.
Родителям, которые отказываются от вакцинации детей, грозит штраф в размере 10 МРП, это более 20 тысяч тенге. Кроме того, дети могут остаться без образования.
В последнее время количество отказов от вакцинации в Казахстане неизменно растет. В прошлом году около 10 тысяч человек — это на 14% больше, чем в 2015. В Мангистау с начала года от прививок отказались более тысячи человек. Треть — по религиозным мотивам.
«Я не понимаю, зачем это делать. Прививка не дает никаких гарантий, возможно, она может стать причиной самой болезни. К тому же, в ней, насколько я знаю, содержится спирт. Знаете, у нас говорят: на все воля Всевышнего», — говорит жительница Актау Фарида Нурдаулетова.
По информации министерства по делам религии, есть определенный специальный, законодательно закрепленный перечень профилактических прививок, которые родители должны с самого рождения детей получить.
«Такие дети, которые не получают соответствующие прививки, они не допускаются в детские сады, соответственно, не будут приниматься в школы», — сообщила руководитель управления министерства по делам религии и гражданского общества РК Айнур Чигирова.
Причем разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям.
Список этих людей у врачей имеется. А вот в отношении других отказников карательные меры применять не будут.
Поправку об обязательном вакцинировании, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в парламент внесут в октябре. В ведомстве ожидают, что примут ее к концу года, а уже с 2018 она полноценно заработает.