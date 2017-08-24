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07:56 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанских родителей будут штрафовать за отказ от вакцинации детей

Родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать.

Источник: Nur.kz

Родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать. Новый законопроект уже разрабатывается, передает КТК.

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Родителям, которые отказываются от вакцинации детей, грозит штраф в размере 10 МРП, это более 20 тысяч тенге. Кроме того, дети могут остаться без образования.

В последнее время количество отказов от вакцинации в Казахстане неизменно растет. В прошлом году около 10 тысяч человек — это на 14% больше, чем в 2015. В Мангистау с начала года от прививок отказались более тысячи человек. Треть — по религиозным мотивам.

«Я не понимаю, зачем это делать. Прививка не дает никаких гарантий, возможно, она может стать причиной самой болезни. К тому же, в ней, насколько я знаю, содержится спирт. Знаете, у нас говорят: на все воля Всевышнего», — говорит жительница Актау Фарида Нурдаулетова.

По информации министерства по делам религии, есть определенный специальный, законодательно закрепленный перечень профилактических прививок, которые родители должны с самого рождения детей получить.

«Такие дети, которые не получают соответствующие прививки, они не допускаются в детские сады, соответственно, не будут приниматься в школы», — сообщила руководитель управления министерства по делам религии и гражданского общества РК Айнур Чигирова.

Причем разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям.

Список этих людей у врачей имеется. А вот в отношении других отказников карательные меры применять не будут.

Поправку об обязательном вакцинировании, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в парламент внесут в октябре. В ведомстве ожидают, что примут ее к концу года, а уже с 2018 она полноценно заработает.

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