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07:34 (мск), источник: ТАСС

В Москве за сутки выпало до трети месячной нормы осадков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Атмосферный фронт принес в Москву за последние сутки почти треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 54% 759 мм рт. ст. 2 м/с

«На главной метеостанции города на ВДНХ с вечера среды до утра четверга выпало 22 мм осадков, что составляет 28,5% августовской нормы, которая равна 77 мм», — отметил представитель метеослужбы. Основная часть осадков пришлась на минувшую ночь.

На Балчуге, по предварительным расчетам, выпало более 25 мм осадков. В Тушине основной удар стихии пришелся на вечер среды, когда выпало 34 мм осадков.

Как отмечают синоптики, в четверг в столичном регионе вновь ожидается дождливая погода.

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