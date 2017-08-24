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07:48 (мск), источник: VN.ru

Дрон-гибрид квадрокоптера и самолета создали в наноцентре

Новосибирский наноцентр отрабатывает платформенный подход к созданию стартапов, когда вокруг одной технологии создают несколько бизнесов.

Сейчас, например, занялись беспилотными летательными аппаратами. Не только проектируют уникальные модели, но и оказывают услуги по аэромониторингу и анализу данных. Несколько компаний в одной связке. Чем удобна такая модель работы для начинающих предпринимателей и клиентов, расскажет Елена Мирошниченко.

Этот беспилотный летательный аппарат спроектировали полтора года назад, и он уже налетал сотни километров. С его помощью спасатели проводили мониторинг пожаров и паводка, искали людей. Таких моделей в мире больше нет. Изобретение новосибирских инженеров — гибрид самолета и квадрокоптера.

— Они сочетают в себе преимущества самолетов — достаточно дальний полет — до 50 км. С другой стороны, обладают маневренностью, как квадрокоптеры. Они могут вертикально взлетать, садиться, зависать в воздухе, — говорит генеральный директор конструкторского бюро Кирилл Яковченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модель оказалась очень востребованной. Где самолет не сядет — нет места, а квадрокоптер не долетит — тайга, болото, пройдет вот такой дрон. Может не только вести съемку. У разработчиков уже есть заказы от новосибирских компаний, чтобы перевозить грузы. Например, доставить срочные документы с одного берега на другой. Летать такой аппарат сможет около часа без подзарядки. В будущем разработчики планируют запустить серийное производство. Модель сложная. Но собрали довольно быстро. Все потому, что трудился над ней не один предприниматель. В наноцентре работают по моделе фаблесс. Так экономят деньги и время: одна компания разрабатывает, другая в это время общается с рынком, третья — производит.

— Каждая отдельная компания не создает свое собственное производство, а создает отдельное производство, которое по заказу компании-разработчика производит для нее серийную продукцию. По этой модели работают сейчас все наукоемкие производства в мире, начиная с крупных и заканчивая самыми небольшими, — комментирует технический директор компании-разработчика Дмитрий Казаков.

Например, здесь работают инженеры. Собирают дроны. А в этом офисе ищут клиентов, будут беспилотники продавать. Говорят, такая модель работы выгодна: предпринимателям придется вкладывать меньше денег на начальном этапе, меньше риск прогореть. А для покупателей — товары и услуги будут дешевле. Да и найти их смогут в одном месте. В создании бизнес-идей в наноцентре учитывают потребности рынка.

— Институты очень далеки от рынка, потребителя. Наноцентры созданы для того, чтобы технологии из теории переходили на практику. Чтобы обратная реакция тоже шла. Создание в рамках одной платформы различных направлений, различных стартапов позволяет нам более интенсивно и эффективно развивать каждый стартап, каждое направление. Помогает нам более эффективно разделять финансовые потоки, риски, — сообщила исполнительный директор новосибирского наноцентра Наталья Калмыкова.

Сегодня новосибирский наноцентр создает и развивает одновременно 50 стартапов: от идеи до производства. В абсолютно разных направлениях. Финансирует РОСНАНО, государственные фонды и частные инвесторы. Прогресс не стоит на месте. И новые модели развития бизнеса необходимы.

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