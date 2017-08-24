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10:02 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярской мэрии обещали разобраться со свалками на кладбищах

В красноярской мэрии обещали наконец разобраться с завалами мусора на городских кладбищах.

Источник: Вести - Красноярск

Накануне «Вести» рассказывали, что несмотря на действующий муниципальный контракт на уборку городских погостов, — на эти цели ежемесячно выделяется два миллиона рублей, — стихийные свалки продолжают разрастаться прямо на могилах, подрядчик не справляется.

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«В прошлом году кладбища выглядели намного хуже и проблема была больше. Средств хватает для того, чтобы навести порядок до зимы. Я думаю, то, что в сюжете показали, обязательно будет устранено. Ведётся претензионная работа в части неисполнения контракта, невыполнения заданий, которые выдаются», — сообщил заместитель руководителя департамента горхозяйства Леонид Волков.

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