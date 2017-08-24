В красноярской мэрии обещали разобраться со свалками на кладбищах

Накануне «Вести» рассказывали, что несмотря на действующий муниципальный контракт на уборку городских погостов, — на эти цели ежемесячно выделяется два миллиона рублей, — стихийные свалки продолжают разрастаться прямо на могилах, подрядчик не справляется.





«В прошлом году кладбища выглядели намного хуже и проблема была больше. Средств хватает для того, чтобы навести порядок до зимы. Я думаю, то, что в сюжете показали, обязательно будет устранено. Ведётся претензионная работа в части неисполнения контракта, невыполнения заданий, которые выдаются», — сообщил заместитель руководителя департамента горхозяйства Леонид Волков.