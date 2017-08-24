Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Мэр Москвы назвал гениальной идею перенести столицу России
Погорельцев Ростова-на-Дону предупреждали о поджогах
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:59 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале арбитражный управляющий заплатит 800 миллионов за бездействие

Средний Урал стал родиной очередного судебного прецедента: налоговая служба взыскала с арбитражного управляющего более 800 миллионов рублей за бездействие. Обе стороны подали жалобы в Верховный суд.

Речь идет о деле компании «Редом», которая была признана банкротом еще в 2012 году, конкурсное производство вел арбитражный управляющий Петр Подпорин. В мае 2016-го налоговая служба подала на него жалобу в Арбитражный суд Свердловской области. По мнению представителей фискального органа, Подпорин не принял никаких мер к 14 контрагентам «Редома», имеющим задолженности перед организацией, не признал подозрительной сделку купли-продажи недвижимости. Общий убыток, нанесенный «Редому» и кредиторам, в том числе государству, составил 1,35 миллиарда рублей.

В декабре 2016-го Свердловский арбитражный суд постановил взыскать с Петра Подпорина 1,3 миллиарда рублей, на стадии кассации эта сумма уменьшилась до 833 миллионов.

— Уникальность этого дела в том, что мы предъявили требования сверх суммы задолженности перед кредиторами: это порядка 800 миллионов рублей, а мы хотим взыскать весь ущерб — 1,3 миллиарда. Поэтому попытаемся доказать в Верховном суде, что причиненные арбитражным управляющим убытки являются прямым ущербом и, соответственно, должны взыскиваться в полном объеме, — комментирует Семен Мякишев, старший государственный налоговый инспектор управления ФНС по Свердловской области. — Второе новшество заключается в том, что доказательством послужила не бухгалтерская документация, а выписки по банковским счетам компании-должника. Мы установили, что «Редом» контрагентам деньги перечислял, однако доказательств, подтверждающих обоснованность такого перечисления, а также документов о встречных поставках товаров и услуг конкурсный управляющий представить не смог. Получение контрагентами средств расценено как неосновательное обогащение, применен общий срок исковой давности, поэтому при определении размера убытков учитывалось движение финансов за шесть лет.

По мнению сотрудников налоговой службы, Петр Подпорин не выполнил все обязанности, возложенные на него законом: если бы он своевременно «отыграл назад» подозрительную сделку с офисным центром в суде и принял меры к контрагентам «Редома», компания имела бы средства для погашения задолженности.

В налоговой подчеркивают, что никакой «политической» подоплеки в этом процессе нет. Но профсообщество вздрогнуло: перспектива взыскания убытков шестилетней давности никого не обрадовала. Более того, Российский союз саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих попытался обжаловать судебное решение, но неудачно.

Профессиональное сообщество арбитражных управляющих вздрогнуло: перспектива взыскания убытков шестилетней давности никого не обрадовала.

Сам Петр Подпорин заявил «РГ», что готов дойти не только до Верховного суда и Генпрокуратуры, но и до международных судов.

— Живу на пенсию 10 830 рублей и жду, когда придут приставы описывать имущество. Я не понимаю логики налоговой: чего они хотят? — говорит он. — Может у обычного человека, не Рокфеллера, «в заначке» быть 1,3 миллиарда? Профессиональная страховка этих рисков не покрывает. Мне трудно сдерживать эмоции. Я 20 лет в профессии, провел около сотни процедур, а СМИ, не разобравшись в ситуации, меня буквально в грязь втоптали.

Подпорин уверяет: профессионального бездействия, которое ему вменяют, не было. По всем компаниям-дебиторам, выявленным по данным бухучета, инвентаризации активов и анализу финансового состояния «Редома», у арбитражного управляющего имеются судебные решения — на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Он считает, что выбран «сакральной жертвой» для устрашения коллег.

— Я очень рассчитывал, что СКР и УБЭП помогут разобраться во всем, найдут оправдывающие меня документы, но нет. Парадокс: у меня нет документов — я вор, преступник, а налоговая при тех же исходных данных чиста. Если я на самом деле прозевал сделки на сумму свыше миллиарда, то куда смотрела ФНС, которая в 2009—2011 годах предоставила встречные зачеты НДС этой группе компаний на 300 миллионов рублей? — говорит Петр Подпорин.

Президент Уральской СРО арбитражных управляющих Михаил Сачев рассказал, что правовую позицию по делу Подпорина отстаивает целая команда привлеченных юристов и специалистов организации. Кроме того, он лично обратился к профсообществу и порекомендовал оспаривать все сделки компаний-должников за последние три года.

— В стране 10 тысяч арбитражных управляющих — система арбитражных судов просто «ляжет» от такого наплыва, но другого, менее абсурдного способа защиты я не вижу. Случай с Подпориным — вопиющий с точки зрения формирования отношения к профессии. Суд своим решением по сути ограничил право этого арбитражного управляющего на осуществление профессиональной деятельности, проигнорировав подготовленный им анализ финансово-хозяйственной деятельности должника. По всей видимости, анализом теперь должен заниматься суд, а на долю управляющего остаются чисто технические функции, — комментирует Сачев.

Отметим, что подход к контролю за деятельностью арбитражных управляющих ФНС изменила примерно год назад. Если раньше заявления подавали практически на все предприятия с признаками неплатежеспособности, то сейчас главное — не списать долги, а добиться эффективности каждой процедуры. Управляющих, привыкших работать по старинке, заставят перестроиться. Так что дело Подпорина, скорее всего, не последнее. Послужит ли оно очищению профессиональных рядов от недобросовестных участников, покажет время.

Компетентно

Ольга Позднякова, начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Свердловской области:

— У банкротства не должно быть цели ухода от долгов, в том числе перед бюджетом. Мы тщательно анализируем деятельность как должника, так и лиц, его контролирующих. Именно от компетентных, законных действий арбитражных управляющих зависит ход процедур банкротства и эффективность погашения задолженности перед кредиторами. Права, предоставленные ФЗ о банкротстве кредиторам, в том числе ФНС, не должны подменять собой обязанности арбитражного управляющего: выявлять и возвращать имущество должника.

Задачи обанкротить предприятия у налоговых органов нет. Напротив, мы стараемся помочь им выбраться из финансовой ямы, в связи с чем расширена практика заключения мировых соглашений на стадии подачи заявления о банкротстве. Компания получает возможность погашать задолженность ежемесячно равными платежами в течение определенного периода, уплачивая лишь проценты по ставке рефинансирования. После подписания мирового соглашения производство по делу о банкротстве прекращается, и бизнес продолжает нормальную деятельность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Истребитель-невидимка Су-57 поступит в войска в 2018 году
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Госдеп объяснил приостановку выдачи виз в России
Памятники генералам-южанам накрыли черным полотном
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти 13 млн евро
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь