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08:12 (мск), источник: VN.ru

Русская Анджелина Джоли вышла замуж за жителя Новосибирска

Анастасия Одерей, которая как две капли воды похожа на голливудскую диву, вышла замуж и сменила фамилию. Сейчас молодожены отмечают медовый месяц в Италии.

В Новосибирске живёт девушка, в точности похожая на голливудскую диву. Таксисты побаиваются с ней заговаривать, а в магазинах делают скидки. 28-летней Анастасии Одерей неоднократно говорили, что она копия Анджелины Джоли. Сама сибирячка относится к этому с юмором, но признает, что некоторые черты лица и фигуры у них с Джоли зеркально схожи.

На днях Настя вышла замуж за жителя Новосибирска, с которым знакома уже давно. В беседе с корреспондентом VN.ru русская Анджелина Джоли подтвердила сей радостный факт, а также то, что взяла фамилию супруга. Сейчас молодожены отмечают медовый месяц в Италии.

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— О наших похожестях с Джоли мне говорят постоянно, но я не нахожу себя прям её копией, — говорит Настя. — Может, есть какие-то общие черты. Конечно, сравнение с ТАКОЙ женщиной очень приятно и лестно. Кстати, мой муж совсем не похож на Брэда Питта. Да я и не искала похожего.

В детстве Настя мечтала быть моделью, но затем выросла и поняла, что в мире много классных занятий, и «работа модели точно не для меня». По словам Анастасии, больше всего ей докучают таксисты. Шутят, что им плохо её видно в зеркале заднего вида. «Был случай. Один молчал, молчал, а затем заговорил со мной. Я ответила. По-русски, разумеется. Он такой: «Уф, а я думал живая Джоли».

Кстати, в отличие от голливудской звезды, новосибирская Джоли не сделала ни одной пластической операции и даже ни одной инъекции. Настя никогда не думала о карьере актрисы, она мечтала стать стюардессой. «И даже училась пару месяцев, но меня не взяли в одну авиакомпанию из-за языка, кстати, неважного. И я бросила учебу», — говорит добавила Анастасия.

После того, как VN.ru обнаружил двойника Анджелины Джоли в Новосибирске, Настю буквально атаковали журналисты со всей России. Многие издания просто украли интервью с сайта VN.ru, а фото взяли без разрешения самой Анастасии Одерей.

«Меня достали! Конечно, приятно, но они как грибы на меня посыпались», — посетовала Настя нашему корреспонденту VN.ru, с которым состоит в приятельских отношениях. Отныне девушка категорически не хочет общаться с прессой.

Добавим, что в Новосибирске проживает еще одна копия одной голливудской звезды. 23-летняя Мария Мартынова является официальным двойником известного персонажа культового сериала «Игра Престолов». Наша Маша просто копия Арьи Старк.

Мария работает на железной дороге и заочно учится в СГУПСе. Девушка даже снялась в промо-ролике шестого сезона «Некоторые просили сфотографироваться прямо во время съёмок ролика. Многие подходили, когда нас снимали на улице в костюмах, — рассказала Мария. — Одобряюще улыбались, иные останавливались и долго смотрели вслед. А кто-то и вовсе не обращал внимания».

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