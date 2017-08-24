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09:33 (мск), источник: БЕЛТА

Южный циклон с дождем и ветром пришел в Беларусь

Сегодня практически по всей территории страны преобладает облачная погода, идут дожди, сопровождаемые сильным порывистым ветром. Самые сильные дожди ожидаются в северо-восточных и центральных районах — Витебской области и в Минске.

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Источник: БЕЛТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южный циклон принес в Беларусь минувшей ночью дожди и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Сегодня практически по всей территории страны преобладает облачная погода, идут дожди, сопровождаемые сильным порывистым ветром.

Самые сильные дожди ожидаются в северо-восточных и центральных районах — Витебской области и в Минске. Ветер прогнозируется западный 6−11 м/с, во многих районах с порывами до 15−22 м/с.

Температура воздуха днем составит — 12−18 градусов тепла, по юго-западу — плюс 19−21 градусов.

По прогнозам синоптиков, погода начнет улучшаться 25 августа.

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