Южный циклон с дождем и ветром пришел в Беларусь
Сегодня практически по всей территории страны преобладает облачная погода, идут дожди, сопровождаемые сильным порывистым ветром. Самые сильные дожди ожидаются в
Сегодня практически по всей территории страны преобладает облачная погода, идут дожди, сопровождаемые сильным порывистым ветром. Самые сильные дожди ожидаются в
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южный циклон принес в Беларусь минувшей ночью дожди и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня практически по всей территории страны преобладает облачная погода, идут дожди, сопровождаемые сильным порывистым ветром.
Самые сильные дожди ожидаются в
Температура воздуха днем составит — 12−18 градусов тепла, по
По прогнозам синоптиков, погода начнет улучшаться 25 августа.