«Во французской стороне, на чужой планете». Бывшие школьники возвращаются?
Кузбасские студенты выбирают ВУЗы родного региона, но большое их количество уезжает учиться в соседние области.
Кузбасские студенты выбирают ВУЗы родного региона, но большое их количество уезжает учиться в соседние области.
Кузбасские вузы подвели итоги основной приёмной кампании 2017 г. В этом году в университеты области на бюджет поступили 4321 человек.
Технарей стало больше.
В 2017 г. кузбасские школы окончили 10 тыс. 85 выпускников одиннадцатых классов. Как сообщила заместитель губернатора по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова, в этом году они могли претендовать на меньшее количество бюджетных мест в вузах — по сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на 52 места. Самыми востребованными традиционно стали КузГТУ (1066 бюджетников) и КемГУ (1063).
Как рассказали в областном департаменте науки и образования, в этом году меньшее число абитуриентов подавало документы на гуманитарные факультеты (например, юриспруденция), а также на экономику. Среди выпускников школ стали более востребованы технические специальности. Правда, эксперты объясняют перераспределение сокращением бюджетных мест на гуманитарных факультетах. Например, на экономику в КемГУ было открыто только 25 бюджетных мест, а на юриспруденцию и вовсе 16. Тогда как, например, биофак мог принять 75 бюджетников, а физический факультет — 65.
«Если взять исторический факультет, то за два года количество бюджетных мест у нас сократилось в два раза. Увеличился и пороговый балл ЕГЭ при поступлении. Например, сейчас он составляет 240−250 баллов. В то время как порог на биологический или физический факультеты гораздо ниже: 160−170 баллов за три экзамена. Плюс бюджетных мест там больше, поэтому привлекательность естественнонаучных факультетов растёт. Если говорить о популярной экономике, то поступить на неё тоже сложнее.
Кто «замкнул» регион?
Эксперты Высшей школы экономики проанализировали, насколько вузы в регионах нашей страны востребованы среди абитуриентов. Так, Кемеровскую область учёные отнесли к замкнутым регионам, из которых абитуриенты стремятся уехать. Эксперты анализировали показатели за 2015/2016 учебный год и отметили, что сразу 2 тыс. вчерашних кузбасских школьников уехали учиться в вузы других регионов. Например, в томские и новосибирские.
«Нам очень сложно составить конкуренцию регионам, в которых находятся крупные вузы. Например, в Красноярске — Сибирский федеральный университет, в Томске — политехнический университет с вековой историей и сильной школой, а в Новосибирске -национальный исследовательский госуниверситет. Практика показывает, что если абитуриенты или бакалавры, которые нацелены на продолжение обучения в магистратуре, уезжают в крупные вузы, то в родной регион они не возвращаются», — говорит Александр Коновалов. Однако, по мнению эксперта, это мировая тенденция, и, чтобы её исправить, нужны годы: «Во-первых, нам нужно открывать специальности, которые востребованы на рынке. Например, в области высоких технологий. Но нужно учитывать, что будет сложно составить конкуренцию тому же Новосибирску — он очевидный монополист в этой сфере, т. к. там сосредоточены мощные академические школы. С другой стороны, у нас есть и перспективы: например, сильная
Сегодня вузы продолжают подводить итоги зачисления на контракт. В сентябре станет известно, сколько вчерашних школьников решили учиться в вузах области, а сколько предпочли поехать за высшим образованием в другие регионы.