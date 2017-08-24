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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

«Во французской стороне, на чужой планете». Бывшие школьники возвращаются?

Кузбасские студенты выбирают ВУЗы родного региона, но большое их количество уезжает учиться в соседние области.

Кузбасские вузы подвели итоги основной приёмной кампании 2017 г. В этом году в университеты области на бюджет поступили 4321 человек.

Технарей стало больше.

Елена Пахомова

В 2017 г. кузбасские школы окончили 10 тыс. 85 выпускников одиннадцатых классов. Как сообщила заместитель губернатора по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова, в этом году они могли претендовать на меньшее количество бюджетных мест в вузах — по сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на 52 места. Самыми востребованными традиционно стали КузГТУ (1066 бюджетников) и КемГУ (1063).

Как рассказали в областном департаменте науки и образования, в этом году меньшее число абитуриентов подавало документы на гуманитарные факультеты (например, юриспруденция), а также на экономику. Среди выпускников школ стали более востребованы технические специальности. Правда, эксперты объясняют перераспределение сокращением бюджетных мест на гуманитарных факультетах. Например, на экономику в КемГУ было открыто только 25 бюджетных мест, а на юриспруденцию и вовсе 16. Тогда как, например, биофак мог принять 75 бюджетников, а физический факультет — 65.

«Если взять исторический факультет, то за два года количество бюджетных мест у нас сократилось в два раза. Увеличился и пороговый балл ЕГЭ при поступлении. Например, сейчас он составляет 240−250 баллов. В то время как порог на биологический или физический факультеты гораздо ниже: 160−170 баллов за три экзамена. Плюс бюджетных мест там больше, поэтому привлекательность естественнонаучных факультетов растёт. Если говорить о популярной экономике, то поступить на неё тоже сложнее.

Александр Коновалов

Во-первых, мало бюджетных мест. Во-вторых, необходимо сдать профильную математику, что тоже под силу далеко не каждому выпускнику. Поэтому абитуриенты выбирают те направления, куда легче поступить. Вместе с тем сами по себе социально-экономические и гуманитарные специальности меньше востребованы не стали. Например, несмотря на то, что на юриспруденцию было только 16 бюджетных мест, набрали полные семь групп, т. е. большая часть абитуриентов пошла на заключение контракта", — объясняет доктор исторических наук, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Кемеровской области Александр Коновалов.

Кто «замкнул» регион?

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали, насколько вузы в регионах нашей страны востребованы среди абитуриентов. Так, Кемеровскую область учёные отнесли к замкнутым регионам, из которых абитуриенты стремятся уехать. Эксперты анализировали показатели за 2015/2016 учебный год и отметили, что сразу 2 тыс. вчерашних кузбасских школьников уехали учиться в вузы других регионов. Например, в томские и новосибирские.

«Нам очень сложно составить конкуренцию регионам, в которых находятся крупные вузы. Например, в Красноярске — Сибирский федеральный университет, в Томске — политехнический университет с вековой историей и сильной школой, а в Новосибирске -национальный исследовательский госуниверситет. Практика показывает, что если абитуриенты или бакалавры, которые нацелены на продолжение обучения в магистратуре, уезжают в крупные вузы, то в родной регион они не возвращаются», — говорит Александр Коновалов. Однако, по мнению эксперта, это мировая тенденция, и, чтобы её исправить, нужны годы: «Во-первых, нам нужно открывать специальности, которые востребованы на рынке. Например, в области высоких технологий. Но нужно учитывать, что будет сложно составить конкуренцию тому же Новосибирску — он очевидный монополист в этой сфере, т. к. там сосредоточены мощные академические школы. С другой стороны, у нас есть и перспективы: например, сильная физико-математическая школа, развитие химических технологий (по переработке угля). Активно развивается генетика на биологическом факультете и медицинское направление в медицинском университете».

Сегодня вузы продолжают подводить итоги зачисления на контракт. В сентябре станет известно, сколько вчерашних школьников решили учиться в вузах области, а сколько предпочли поехать за высшим образованием в другие регионы.

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