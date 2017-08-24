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09:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предварительное заседание по делу УК «Знаменский» в Иркутске состоялось сегодня, 24 август

Судебное разбирательство по делу назначено на 3 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Предварительное заседание по делу о захвате земель рынком «Знаменский» состоялось в Арбитражном суде Иркутской области сегодня, 24 августа. Министерство имущественных отношений требует от владельцев рынка освободить территорию и демонтировать конструкции. Представители ответчика заявили, что не признают предъявляемых требований. Первое судебное разбирательство по данному делу назначено на 3 октября. Материал с заседания представляет ИА IrkutskMedia.

Представители УК «Знаменский» заявили, что минимущество не вправе обращаться с исковым заявлением, поскольку действует ранее изданное распоряжение КУМИ Иркутска о сносе самовольных построек.

«Требование не признаем. Первое основание, министерство не имеет права обращаться с таким иском в суд. Второе основание то, что уже в административном порядке КУМИ города Иркутска издала распоряжение о сносе этих самовольных построек и установил срок до 1 февраля 2018 года. Соответственно данный срок не истек и необходимость в судебном акте, нет», — сообщил представитель рынка.

Сторона ответчика заметила, что не оспаривает распоряжение администрации города по сносу построек. При этом судья обратилась к представителям Минимущества о том, знали они о существующем распоряжении КУМИ города и целесообразности поданного заявления. Представитель истца сказала, что слова ответчика о намерении исполнять распоряжение города о сносе построек имеет лукавство.

«Мы знали об этом распоряжении. Но мы считаем, что они не противоречат друг другу. Кроме того, в Министерство поступило обращение от администрации города Иркутска о принятии мер по освобождению территории. Также поступило постановление о привлечении к административной ответственности УК “Знаменский” от Росрееста. Поэтому Министерство отреагировало на эти заявления, согласно своим полномочиям. Вчера к и.о. председателя правительства Руслану Болотову обратился зампредседателя общественной палаты Иркутской области Виктор Спирин с просьбой эту территорию не освобождать, не сносить конструкции, потому что это рабочие места, это чей-то бизнес», — подчеркнула Елена Федорова.

Министерство имущественных отношений в исковом заявление требует освободить земельный участок в течение 10 дней с момента вынесения судебного решения.

Напомним, рынок «Знаменский» в Иркутске самовольно захватил почти 1,7 га неразграниченных земель при недосмотре властей. Кроме того, на участке не обустроена ливневая канализация, в результате чего все отходы стекают в Ушаковку. Активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию. Также обращения были отправлены в различные надзорные ведомства.

Жители города на собственные деньги заказали проведение кадастровой оценки и экологической экспертизы участка. Результаты показали, что земля, на которой расположен рынок, является неразграниченной. На участке, площадь которого составляет 6 га, размещены капитальные строения. Однако по документам эта часть рынка отмечена как пустая территория. Также нарушается экологическое законодательство. Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров, а ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров. Однако на сегодняшний день расстояние между незаконными постройками и берегом Ушаковки составляет всего девять метров. Ситуация с проблемными участками и самовольными постройками в Иркутске длится достаточно долго, несмотря на то, что существует земельный контроль федерального и муниципального уровней, в чью задачу входит соблюдение земельного законодательства в городе. Однако в данном случае, служба почему-то не принимает участия в решении данной проблемы.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, владельцы самовольно возведенных построек рынка «Знаменский» попирают предписания городской и региональной администраций по демонтажу незаконно установленных металлоконструкций. Срок сноса сооружений истек еще в прошлом месяце, однако сооружения продолжают спокойно стоять на берегу Ушаковки. Стоит отметить, что по незаконно захваченным почти 1,7 га земли рынком «Знаменский» не принимается кардинальных решений, в то время как жители ДНТ «Мечта» рискуют потерять собственные дома из-за наложения муниципальных земель на земли лесного фонда. Последним способом в принуждении арендаторов к освобождению самовольно захваченной земли станет судебное решение и действия силовых структур.

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