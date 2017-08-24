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09:57 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

246 киноплощадок задействуют во Всероссийской акции «Ночь кино» на Кубани

Жителей и гостей края 27 августа приглашают на бесплатные показы российских фильмов.

Краснодар, 24 августа, KrasnodarMedia.

В последнее воскресенье августа во всех муниципальных образованиях Краснодарского края пройдут мероприятия, посвященные Всероссийской акции «Ночь кино». Участников праздника кинематографа ждут бесплатные киносеансы, концерты, и лекции об истории кино. В Краснодаре основной площадкой «киноночи» станет сквер имени Г. К. Жукова, где горожанам расскажут о кинофестивалях, которые проводятся в Краснодарском крае, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Во всех муниципальных образованиях 27 августа будут работать 246 киноплощадок. В рамках акции состоятся тематические мероприятия, киноконцерты, киновикторины, будет организован бесплатный показ российских фильмов, выбранных по итогам всероссийского голосования: «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+), «Время первых» (6+), «28 панфиловцев» (12+), «Кухня. Последняя битва» (12+).

В Краснодаре основные мероприятия Всероссийской акции пройдут в сквере имени Г. К. Жукова с 17.00 до 20.00. Муниципальные образования представят презентации кинофестивалей, проводимых на Кубани — «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа), «Земля отцов — моя Земля!» (Усть-Лабинск), «Провинциальная Россия» (Ейск), «Казачьи зори над Лабой» (Курганинск) и «Вечевой колокол» (Кубанский казачий хор, Краснодар). Также здесь будут расположены выставочные экспозиции об истории кинофестивалей, а на импровизированной сцене состоятся выступления творческих коллективов.

Бесплатный показ фильмов в сквере имени Г. К. Жукова начнется в 20.00, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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